İzmir Tramvayı'nda Ücretsiz İnternet Dönemi Yarın Başlıyor
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İzmir Tramvayı'nda Ücretsiz İnternet Dönemi Yarın Başlıyor

İzmir Tramvayı'nda Ücretsiz İnternet Dönemi Yarın Başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin ortak kullanım alanlarında sunduğu ücretsiz internete erişim hizmetini şimdi de toplu ulaşım alanında hayata geçiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin ortak kullanım alanlarında sunduğu ücretsiz internete erişim hizmetini şimdi de toplu ulaşım alanında hayata geçiriyor. Yarından itibaren kent içerisinde hizmet veren tramvaylarda, yolculara ücretsiz ve kotasız internet hizmeti sunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların yaşam kalitesini artırma yönündeki uygulamalarına bir yenisini ekledi. Bu kapsamda Wizmirnet ücretsiz internet hizmeti de yaygınlaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi, kent içinde yüz binlerce kişiye hizmet veren tramvaylarda yolcuların ücretsiz internete erişimini kolaylaştırdı. Buna göre Halkapınar-Fahrettin Altay, Ataşehir-Alaybey ve Alsancak liman viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı güzergahlarında hizmet veren tüm tramvaylarda, internet 30 Haziran'dan itibaren ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Nasıl bağlanılacak?

Kablosuz uygulamadan faydalanmak için internet bağlantısının yapılacağı cihazdan WizmirNET kablosuz ağ adı seçilerek giriş sayfasından "Kayıt Ol" butona tıklanması gerekiyor. İstenilen bilgiler girilerek telefona gelen şifreyle internet kullanımına başlanabiliyor. İstenildiğinde WizmirNET bağlantı durum sayfasında bulunan üst menüde "Şifre Değiştir" butonuyla yeni şifre oluşturulabiliyor.

Ücretsiz internet, daha önce vapur ve üniversitelerin bulunduğu güzergahta hizmet veren otobüslerde uygulanmaya başlanmıştı. 69 adet park meydan, 19 vapur 7 iskele, 60 üniversite güzergahı ve 71 Eğitim Bilişim Ağı (EBA) noktasında Wizmirnet ücretsiz, kotasız ve engelsiz hizmeti veriliyor.

Ücretsiz internetin kullanıldığı adreslere http://www. wizmir. net linkinden ulaşılabilir.

Kaynak: Habermetre

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