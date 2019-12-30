İzmir torbalı dehşet gecesi; ilçe sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı
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İzmir torbalı dehşet gecesi; ilçe sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı

Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (8)ÖZEL HASTANEDEN TEPECİK EĞİTİM ARAŞTIRMAYA GÖTÜRÜLDÜTorbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr.

30.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:55
İzmir torbalı dehşet gecesi; ilçe sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı

dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, ağır yaralı (8)

ÖZEL HASTANEDEN EĞİTİM ARAŞTIRMAYA GÖTÜRÜLDÜ

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldürüp, bir polis memurunu da ağır yaraladıktan sonra yaralı halde yakalanan cinayet zanlısı Enver Yıldız (30), özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla mahkum koğuşunun bulunduğu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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: İzmir torbalı dehşet gecesi; ilçe sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı
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