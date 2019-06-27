İzmir Torbalı'da Volkswagen'in Türkiye Kararı Heyecanı: En Doğru Bölgeyiz

Volkswagen, yeni üretim tesisinin konumu için Türkiye ve Bulgaristan arasında karar verecek. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, "Bizde tahsis edilebilecek yer var, tecrübemiz var, lokasyonumuz uygun, yedek parça ve iş gücüne ulaşım konusunda da en doğru bölgeyiz" ifadelerini kullandı.

Torbalı'nın uygunluğu konusunda açıklamalarda bulunan Olgun, şu ifadeleri kullandı:

"İçinden otoyol, otoban ve tren yolu geçen başka bir lokasyon yok. İlçe havalimanına 15 dakika, limana 40 kilometre uzaklıkta. Tren yolu bağlantımız üzerinde hızlı tren hattımız da mevcut. Ankara-İzmir hızlı tren hattına bağlantımız var. İstanbul-İzmir otoyoluna da bağlantımız olacak. Kemalpaşa Lojistik Kent'e de 40 kilometre uzaklıktayız. Bizim yaptığımız çalışmalardan sonra başka illerin de bazı söylemlerde bulunduklarını duyuyoruz ama söylemlerin içi boş. Dosyaların içi boş. Bizim dosyamızın içi dolu. Otomobil fabrikasının geldiği yerde lojistik çok önemli. Ayrıca biz otomobil üretimi konusunda tecrübesi olan bir ilçeyiz. 200 civarında üretimin yapıldığı yıllarımız oldu. Torbalı'nın, cazibelerin buluştuğu, yatırım yapılması için kupon bir yer olduğunu söyleyebilirim."

Şu an için Volkswagen'in tercihleri arasında Bulgaristan ve Türkiye'nin bulunduğundan bahseden Olgun, 5 yılda 4 milyar euroluk ciddi bir yatırımdan bahsederek Türkiye'nin çeşitli yerler için öneride bulunduğunu ve Torbalı'nın da bu yerler arasında olduğunu belirtti. Olgun, sözlerine "Önce Bulgaristan ve Türkiye arasında karar verilecek ancak ben Türkiye'de karar verileceğine inanıyorum. Gerek Bulgaristan'da, gerekse Türkiye'de en uygun lokasyon Torbalı" şeklinde devam etti.

Volkswagen'in yatırımı konusundaki görüşmelerin hâlâ devam ettiğini ifade eden Olgun, Torbalı'nın bu yatırıma hazır olduğunu belirterek sözlerine son verdi.