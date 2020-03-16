İZMİR Torbalı'da kaza 1 ölü, 4 yaralı Torbalı'da kaza: 1 ölü, 4 yaralıİZMİR'in Torbalı ilçesinde, refüjü aşan TIR, karşı şeritteki kamyon ve bir yolcu minibüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Torbalı'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, refüjü aşan TIR, karşı şeritteki kamyon ve bir yolcu minibüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında İzmir-Aydın Karayolu, Kuşçuburun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden E.Ö., kullandığı 35 TOZ 84 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek, Ö.E. yönetimindeki 47 PT 152 plakalı TIR ile G.Ş.'nin kullandığı İzmir-Torbalı seferini yapan 35 ABH 072 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Demir yığınına dönen minibüsteki yolculardan 40 yaşındaki Ali Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada, minibüs şoförü G.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Aydın Karayolu'ndaki araç trafiğinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması için olay yerine vinç çağrılırken, trafik bir süre kontrollü olarak verilebildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA