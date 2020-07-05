İzmir toplu ulaşıma dönüyor
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İzmir toplu ulaşıma dönüyor

İzmir'de korona virüs salgını etkilerinin görülmeye başladığı geçen Mart'tan itibaren günlük ortalama 300 binlere gerileyen toplu ulaşım biniş rakamları, 1 Haziran'da başlayan "yeni normal" ile tırmanışa geçti.

İzmir toplu ulaşıma dönüyor
05.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:45

İzmir'de korona virüs salgını etkilerinin görülmeye başladığı geçen Mart'tan itibaren günlük ortalama 300 binlere gerileyen toplu ulaşım biniş rakamları, 1 Haziran'da başlayan "yeni normal" ile tırmanışa geçti. 29 Haziran-3 Temmuz haftası itibariyle tüm toplu ulaşım araçlarına yapılan biniş sayısı haftalar sonra 1 milyon sınırına dayandı.

İzmir'de korona virüsle mücadele döneminden önce hafta içi ortalama 1 milyon 800 binleri bulan toplam biniş sayısı, Mart ayı ortasından itibaren düşmeye başladı. Mart sonuna gelindiğinde kentte tüm toplu ulaşım araçlarına günlük toplam biniş rakamı yaklaşık yüzde 85 düşüşle 300 binlere geriledi. Hafta sonları ise bu rakam 200 binin de altına düştü.

Türkiye genelinde vaka sayılarının düşmeye başlamasıyla birlikte hafta içi toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı Mayıs ayının ortalarından itibaren artmaya başladı. "Yeni normal" adıyla korona virüs önlemlerinin nispeten gevşetildiği, kafe ve restoranların, alışveriş merkezlerinin açıldığı 1 Haziran'dan itibaren ise toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı hızla yükselmeye başladı.

1 Haziran'da kentte tüm toplu ulaşım araçlarına yapılan biniş sayısı 548 bini bulurken, hafta sonuna kadar rakam 709 bine çıktı. 8-14 Haziran haftasında 800 bin biniş rakamı aşıldı. Sonraki haftalarda her geçen gün İzmirlilerin toplu ulaşım araçlarını kullanma oranı arttı ve son olarak 29 Haziran-3 Temmuz haftası itibariyle tüm toplu ulaşım araçlarına yapılan biniş sayısı haftalar sonra 1 milyon sınırına dayandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, toplu ulaşım araçlarının en baştan beri titizlikle ve düzenli olarak dezenfekte edildiğini; aynı titizliğin devam ettiğini vurguladı. Atak, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasının da pozitif etkisiyle toplu ulaşım emekçileri arasında korona virüs vaka sayısının yok denecek kadar az olduğunu da ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) verilerine göre halen önemli ölçüde İzmirlinin, ulaşımda özel aracını tercih ettiğini kaydeden Atak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu durum kent içi trafiği ve seyahat sürelerini iki kat artırdı. Yaz aylarında olmamıza rağmen, kış aylarının yoğunluğunu yaşıyoruz. Bu, kentte yaşayan herkes için sıkıntı demek. Trafik kazaları, hava ve gürültü kirliliği de cabası. Toplu ulaşım araçlarımız, Sağlık Bakanlığı kararları ve Cumhurbaşkanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda temiz ve düzenli olarak seferlerine devam ediyor. Hemşerilerimiz, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak tüm toplu ulaşım araçlarımızı gönül rahatlığıyla kullanabilir." - İZMİR

Kaynak: İHA

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