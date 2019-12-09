: İzmir Tiyatroya Doyacak

09.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:48

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf tarafından düzenlenen 8. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali başladı. 10 gün sürecek festivalde 25 yerli, dört yabancı yetişkin oyunu ile üç çocuk ve üç sokak oyunu sahnelenecek, yazarlık ve oyunculuk üzerine iki ayrı atölye çalışması yapılacak

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