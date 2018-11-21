İzmir Tire'de Yağmur ve Dolu Etkili Oldu

İzmir'in Tire ilçesinde doluyla birlikte 30 dakika boyunca etkili olan sağanak yağmur, zemin kattaki ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Tire kent merkezi başta olmak üzere ilçe genelinde bugün saat 13.00 sıralarında yağmur başladı. Etkisini arttıran yağmur, 30 dakika boyunca doluyla karışık sağanak olarak yağdı. Zemin katta kalan ev ve iş yerlerinde, su baskınları yaşandı. Ayrıca sokak ve caddeler de suyla dolup taştı. Yağmurun şiddetle olduğu anlarda bir otomobilin sel sularına kapılıp sürüklendiği görüldü. Yağmur etkisini yitirirken, ilçede güneş açtı. Belediye ekiplerinin de çalışmasıyla sular çekildi. Kentin bazı kesimlerinde 30 dakikayı bulan elektrik kesintisi de oldu.