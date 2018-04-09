İzmir Ticaret Odası'nda Seçim Heyecanı

İzmir iş dünyasının sonucunu merakla beklediği İzmir Ticaret Odası seçimlerinde 429 komite ve 175 meclis üyesi belirlenirken, mevcut başkan Ekrem Demirtaş ile başkan adayı Mahmut Özgener meclis üyesi olmayı garantiledi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyeleri, 429 komite ve 175 meclis üyesini belirlemek için sandık başına gitti. 26 yıldır oda başkanı olan Ekrem Demirtaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı Mahmut Özgener, iş adamı Zeki Yöndem ve henüz adayını açıklamayan "Ortak Akıl Grubu"nun yarıştığı seçimlere katılım oldukça yüksek oldu. Fuar İzmir A Holü'nde gerçekleşen seçimlerde 79 komitede 429 meslek komitesi üyesi ve 175 meclis üyesi seçildi. Saat 17.00'de sona eren seçimlerde üyeler 94 sandıkta oy kullandı.

İZTO Başkan Adayı Özgener, seçime girdiği gruplardan 56. Ulaşım Araçları Satış Grubu'nda 201 oyun 155'ini alarak meclis üyesi olmayı garantilerken, mevcut Başkan Ekrem Demirtaş da kendi grubundan meclis üyesi olmayı garantiledi. Beş meclis üyesinin çıktığı 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu'nda kesin olmamakla birlikte Başkan Adayı Mahmut Özgener'in bin 238 oy, Demirtaş'ın 939 oy aldığı belirtildi.

"Değişim isteği birçok komitelerde yaşandı"

Sandıkların açılmasının ardından gazetecilere açıklama yapan İZTO Başkan Adayı Özgener, "Çok çalıştık, çok doğru bir sloganla değişim ihtiyacını hissederek yola çıktık. Necip Nası'a 'baba' diyorum ben kendisine çok teşekkür ediyorum. İlk günden bana çok büyük destek verdi. Oda konusundaki bütün paylaşımlarını paylaştı. Onun da arzuladığımızın karşılığını aldık. Ben bugün şundan dolayı çok mutluyum. Değişim isteği sadece benim yarışa girdiğim iki komitede, yani inşaat ve ulaşım araçları değil birçok komitede yaşandı. Demek ki doğru şeyler yaptık. Şimdi bize düşen sorumluluk bizden bu beklentileri karşılamak. Bu yarış daha bitmedi, ben daha başkan seçilmedim. Ben şu an sadece bir meclis üyesi oldum. İnşallah cumartesi günü başkanlık adaylığımda da arzuladığımız neticeyi alır, sonrasında tüm görüşlerimizi sizlerle paylaşırız" dedi.

"Daha önce de davul zurna çaldılar ama sonuç ortada"

26 yıldır başkanlık yapan Ekrem Demirtaş ise, "Seçim çok büyük baskılar altında gerçekleşti. Şu an kötü bir olay olmaması sevindirici, kendi grubumdan kazandım. Diğer arkadaşlarımın gruplarının sonuçlarını inceliyorum. Umuyorum ki zaferle çıkacağız. Sonuçtan endişe duymuyorum. Geçmiş seçimlerde de böyle davul zurna çaldılar ama sonuç ortada. Bu seçimin sonucunu 175 kişi belirleyecektir. Seçimin ardından 175 meclis üyesinin ismi belirlenecek. Seçimi kazanan 175 meclis üyesi, 14 Nisan Cumartesi günü İZTO Meclis Salonu'nda toplanarak yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanını belirleyecek" diye konuştu. - İZMİR