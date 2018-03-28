İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Türkiye ekonomisinin tüm çalkantılara, teröre, sorunlara rağmen ayakta durmayı başardığını belirtti.

İZTO'nun 2013-2018 döneminin 60'ıncı meclis toplantısı, Rebii Akdurak başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Akdurak, 9 Nisan'da İZTO'nun komite, meclis asil ile yedek üyeleri seçiminin yapılacağını hatırlatarak, seçimlerin demokratik ortamda yapılmasını ve kırgınlıkların olmamasını diledi.

İZTO Başkanı Demirtaş, dönemin son meclis toplantısını yaptıklarını, seçimlerin, siyasetin, terör olaylarının, darbe girişiminin gölgesinde 5 yıl geçtiğini ifade etti.

Ekrem Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bir yandan sınırlarımızı korumak, bölgeye barış getirmek için terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verirken, diğer yandan da mülteciler için milyarlarca dolar harcıyoruz. Dünya üzerindeki pek çok ülke böylesine ağır bir yükle karşılaşsa, ekonomik olarak büyük darbeler alırdı. Ama hiç zarar vermedi dersek de doğruyu söylememiş oluruz. Avro bugün 4,90 lirayı aştı. Dolar 4 lira civarında. Ülkemiz ekonomisi tüm bu çalkantılara, teröre, sorunlara rağmen ayakta durmayı başardı."

Hükümetin teşvik ve destek politikalarıyla artan canlılık ve iç talebin ekonomiye pozitif etkilerinin olduğunu söyleyen Demirtaş, ihracatın ise 140 ila 160 milyar dolar bandında olduğunu aktardı.

Yaptıkları çalışmalar hakkında da üyeleri bilgilendiren Ekrem Demirtaş, 9 Nisan'da yapılacak seçimlere değinerek, "Bu dönem birlikte çalıştığımız tüm meclis üyelerimize bir kez daha şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bir veda konuşması değil. İnanıyorum ki yeni dönemde hep birlikte çok daha başarılı işlere imza atacağız." dedi.

Konuşmaların ardından meclis toplantılarına düzenli katılan üyelere hediye takdim edildi. Toplantı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.