İzmir Ticaret Odası 2022 bütçesi 132 milyon lira olarak onaylandı

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) 2022 yılı bütçesi, 132 milyon lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen aralık ayı olağan meclis toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, bu ay ekonomide çok hareketli günler yaşandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'ta açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından piyasaların olumlu tepki verdiğini söyleyen Özgener, dalgalanmaların etkisi devam etse de kurlardaki değişimin stabilize olacağına ve piyasaların öngörülebilirlik ihtiyacını karşılayacağına inandıklarını ifade etti.

Özgener, 2022 ile birlikte belirsizliğin ortadan kalkmasını, Merkez Bankası tarafından yayınlanan Para ve Kur Politikası metni dikkate alınarak öngörülebilirlik ilkesi doğrultusunda çalışmalara devam edilmesini dileyerek, kamuoyunun sık sık bilgilendirilmesini, bunun sonucunda da kurlardaki dalgalanma konusunun ekonomi gündeminden düşmesini temenni ettiklerini bildirdi.

Enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesinin, TL'nin değer kaybı sürecini devam ettirebileceğini anlatan Özgener, "Türk lirasının itibarının korunmasını ve döviz kurları karşısında değer kazanmasını elbette destekliyoruz ancak bu durumun daha öngörülebilir şekilde gerçekleşmesi, iş dünyamızın gelecekle ilgili tahmin yapmasını, fiyat belirlemesini ve yatırım kararı almasını kolaylaştıracak." diye konuştu.

Özgener, bankaların son günlerde kredi faizlerini ve kredili mevduat hesaplarına yönelik faiz oranlarını oldukça yüksek seviyelere taşıdığını söyleyerek, "Örnek vermem gerekirse bugün bazı özel bankalar yüzde 27,5-30 bandında faizle kredi veriyor. Dolayısıyla faizlerin de düşerek stabilize olmasına ihtiyacımız var." dedi.

Odanın 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada da 2022 yılı için yıllık aidat gelirlerini 2021 yılındaki tahsilat ile aynı kalacak şekilde planladıklarını aktaran Özgener, sadece sermayesi yüksek olan üyelerin aidatlarını arttırdıklarını, sermayesi düşük olan üyelerin ödedikleri yıllık aidat tutarlarında ise indirim gerçekleştirdiklerini söyledi.

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da son günlerde ekonomik ve ticari hayatta hareketli günler yaşandığını belirterek, yeni önlemler açıklanmasını olumlu bulduklarını söyledi.

Çalışarak, üreterek bu süreçten alınlarının akıyla çıkacaklarına inandıklarını ifade eden Özpoyraz, yeni yılda ekonomik zorlukların aşılmasını ve bereketli bir yıl olmasını diledi.

Konuşmaların ardından bütçe oylamasına geçildi. İZTO'nun 2022 bütçesi 132 milyon lira olarak oy birliğiyle onaylandı.

AA / Halil Şahin - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet