İzmir Ticaret Borsasının, "Tarım Gençlerle Yükseliyor" yarışması sonuçlandı
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İzmir Ticaret Borsasının, "Tarım Gençlerle Yükseliyor" yarışması sonuçlandı

İzmir Ticaret Borsasının, 'Tarım Gençlerle Yükseliyor' yarışması sonuçlandı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Ekonomi

İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından, tarım alanında çalışmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla düzenlenen "5. Tarım Gençlerle Yükseliyor" yarışmasında sonuçlar açıklandı.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından, tarım alanında çalışmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla düzenlenen "5. Tarım Gençlerle Yükseliyor" yarışmasında sonuçlar açıklandı.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, yarışmada birincilik ödülünü "Smart Garden" projesiyle Mert Kalaycı kazandı. İkinciliği Yunus Emre Aktaş, üçüncülüğü Birol Koyuncu elde etti. Mevlüt Emre Güneş, Aybike Erkoç ve Yalçın Mete Coşkun da mansiyon kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, gençleri, tarım ve hayvancılık sektörüne yönlendirmenin, çözülmesi gereken büyük bir mesele olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir büyüme yolunda tarımın önemine değinen Kestelli, şunları kaydetti:

"Başarıların tesadüflerin eseri değil, istikrarlı çalışmaların ürünü olduğuna inanıyoruz. Buradan hareketle, bu yıl beşincisini düzenlediğimiz 'Tarım Gençlerle Yükseliyor' yarışmamızla tarım alanında çalışma yapmak isteyen gençleri destekleyerek yaratıcı fikirleri ortaya çıkarmayı amaçladık. İzmir Ticaret Borsası olarak her zaman bu yolda gençlerimizin yanındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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