İzmir Ticaret Borsası'nın tarihi binası restore edilecek

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 1928'den bu yana borsa binası olarak hizmet veren tarihi Borsa Sarayı'nın restore edilerek prestij ve kültür binası olarak hizmet vereceğini bildirdi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 1928'den bu yana borsa binası olarak hizmet veren tarihi Borsa Sarayı'nın restore edilerek prestij ve kültür binası olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Kestelli, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir adına çok kıymetli bir kültür mirası olan Borsa Sarayı'nın 1. derece kültür varlığı olarak tescil edildiğini hatırlattı.

Binayı en sağlıklı biçimde geleceğe taşımak istediklerini belirten Kestelli, "Binamızla ilgili olarak startını verdiğimiz rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasında son aşamaya geldik. Belediye ve Anıtlar Kurulu onayları alındıktan sonra uygulama için ihale yapılarak projeye başlanacak." ifadelerini kullandı.

Kestelli, Borsanın geçici süre Alsancak Bulvar İş Merkezinde faaliyetlerine devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni hizmet binası için çalışmalarımızı başlattık. Avan proje hazırlanma süreci şu an devam ediyor. Bu çalışma tamamlanır tamamlanmaz da inşaat tekliflerinin alınması aşamasına geçeceğiz. Hedefimiz, yeni ve modern bir borsa binası inşa ederek kurumumuzun idari fonksiyonlarını yeni binamızda sürdürmek. Tarihi Borsa Sarayını da bir prestij ve kültür binası olarak tasarlamak." ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz