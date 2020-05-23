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İzmir Ticaret Borsası meclisi online toplandı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından güçlü üretim altyapısıyla yıldızı parlayan bir ülke haline gelebileceğini bildirdi.

İzmir Ticaret Borsası meclisi online toplandı
23.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:53

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından güçlü üretim altyapısıyla yıldızı parlayan bir ülke haline gelebileceğini bildirdi.

Borsadan yapılan açıklamada aylık olağan meclis toplantısının internet üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Kestelli, toplantıda yaptığı konuşmada sağlık alanındaki bilim kurulu gibi tarımdan sanayiye, ticaretten eğitime kadar her alanda oluşturulacak bilim kurullarının Türkiye'nin aradığı hızlı yükselişin anahtarı olabileceğini söyledi.

Salgın sürecinin ekonomi alanında getirdiği sorunlara rağmen bazı önemli çıkış yollarını da beraberinde getirdiğini belirten Kestelli, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bu yeni dönemde, güçlü üretim altyapısı, genç ve eğitimli insan kaynağı, küresel değişimlere hızlı adapte olan iş dünyası ve gelişmiş sanayisi ile bu süreçte yıldızı parlayan ülke haline gelmesi işten bile değil. Bir başka olumlu konu da yıllardır ithalatla büyüyen Türk ekonomisinin, rotasını yeniden yerel kaynaklarla üretime çevirmiş olması. Hepimizin bildiği gibi tarım sektörü, ithalattan yana en dertli sektörlerin başında yer alıyor. Oysa bu durumları hiç yaşamamamız gereken büyük bir potansiyele sahibiz."

Meclis Başkanı Barış Kocagöz de önümüzdeki yıl pamuk üretim alanlarında yüzde 40 gibi bir düşüş beklendiğini söyledi.

Pamuk üretiminin 550-600 bin tonlara gerileyeceğini kaydeden Kocagöz, "Ne yazık ki alıcıların verdiği kısa vadeli kararla alınmış fiyatları düşürücü isteksiz tavırlar, artırılmayan destekleme miktarı ve bir de üstüne dünya fiyatlarının düşmesiyle 1 yılda 7 yılın emeği çöpe gitti. Bu nedenle geçmiş yılın primleri en kısa sürede ödenmeli, gelecek yıl için de mutlaka pamuk üretimine 1,5 lira destek miktarı belirlenmelidir." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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