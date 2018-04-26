İzmir Ticaret Borsası Meclis Toplantısı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, belirsizliğin, iş dünyasının en sevmediği kelimelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla ülkenin yönetim sistemine dair belirsizliğin iki ay gibi bir süre içinde ortadan kalkacak olması, alınan erken seçim kararını rasyonel kılmaktadır." dedi.

Kestelli, İTB nisan ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, borsa tarafından başlatılan "e-commodity bazaar emtia alım satım portalı"nın sistem altyapısını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Pamukta, "Elidaş" ile başladıkları lisanslı depoculuk girişimleriyle bu alandaki misyonlarını tamamladıklarını dile getiren Kestelli, yeni ürünlere yönelik çalışmaların ise devam edeceğini aktardı.

Kestelli, önceki hizmet dönemlerinde en önemli konulardan birinin de sanayi 4.0 ile tarımı etkileyen büyük teknolojik dönüşüm olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İTB olarak bu alanda takip eden değil, liderlik eden kurum misyonunu kuvvetlendirerek sürdüreceğiz. Bu amaçla trendleri yakından izleyerek, resmi otoritelerle temas kurarak, her alandaki paydaşlarımızla iş birliğini geliştirerek tarım sektörünü, üreticimizi, tüccarımızı desteklemenin gayreti içinde olacağız. Bütün zorluklara ve sorunlara hep birlikte, el birliğiyle çözüm arayacağız."

"Erken seçim kararı rasyonel"

Türkiye'nin son 5 yılda içeride ve dışarıda olağanüstü gelişmeler yaşadığını belirten Kestelli, 2019'da yapılması planlanan seçimlerin 24 Haziran tarihine alındığı hatırlattı.

İş dünyasının en sevmediği kelimelerden birinin belirsizlik olduğuna işaret eden Kestelli, şunları kaydetti:

"Belirsizlik, iş dünyasının en sevmediği kelimelerden biridir. Dolayısıyla ülkenin yönetim sistemine dair belirsizliğin iki ay gibi bir süre içinde ortadan kalkacak olması, alınan erken seçim kararını rasyonel kılmaktadır. Ancak jeopolitik riskler, küresel gelişmeler ve ekonomideki kırılganlıklar, bu seçim döneminde çok dikkatli davranılmasını, enflasyonla mücadeleye sekte vurulmamasını zaruri kılmaktadır. Dileğimiz, seçim biter bitmez ülke gündeminin üretim ekonomisine ve reformlara dönmesidir. Seçim kararının ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

"Pamukta ekim alanı yüzde 15 arttı"

İTB Meclis Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış Kocagöz ise pamukta ekimlerin neredeyse tamamlandığını belirtti.

Kocagöz, bu yıl havaların sıcak gitmesi sebebiyle ekim zamanlamasının yaklaşık bir hafta önde olduğunu kaydederek, "Şu ana dek gerçekleşen hava şartları ekim yapmak için çok uygun. Ulusal Pamuk Konseyi ile yapılan toplantıda da erken olmak kaydıyla ülke genelinde yüzde 12 ila 15 arası bir ekili alan artışı öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ege Bölgesi'nde Manisa, Torbalı, Akhisar ve Salihli, doğuda ise Adana ve Çukurova Bölgesi'nde pamuğa uzun yıllardır küsmüş yörelerin yeniden üretime yöneldiğini vurgulayan Kocagöz, şunları dile getirdi:

"Ancak, bu sezonki üretim adına su stoklarının kritik düzeyde olduğuna dikkat çekmek isterim. Şöyle ki bu yıl yapılacak sulama için bir sorun beklenmediği ve pamuk tarımında 3 su verilebileceği bilgisi var. Ancak önümüzdeki kış da geçtiğimiz kış gibi kar yağışsız geçerse gelecek yıl tarımsal üretimde çok ciddi sıkıntılar ne yazık ki bizleri bekliyor olacak."