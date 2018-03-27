İzmir Ticaret Borsası Meclis Toplantısı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 2017'de borsa hacminin 2012'ye göre yüzde 91 büyüdüğünü söyledi.

İTB mart ayı meclis toplantısında konuşan Kestelli, Türkiye'nin başta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere bütün belaları def etmeyi başardığını söyledi.

Borsa seçimleri öncesi son meclis toplantısı yaptıklarını ifade eden Kestelli, bu süreçte üyelerle birlikte borsanın gelişimi için elinde geleni yaptıklarını aktardı.

Türkiye'nin ilk pamuk lisanslı depoculuk şirketi Elidaş'ın başarılı faaliyetlerine destek olduklarını aktaran Kestelli, "Başta Elidaş olmak üzere tüm pamuk sektörüne laboratuvar hizmeti veren İzladaş'ı kurduk. İzladaş bugün dünyanın en başarılı pamuk analiz laboratuvarlarından biri." dedi.

Borsa olarak yeni tescil işlemleri gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kestelli, "Borsamızın ana gelir kalemi olan tescil işlem hacmi ve gelirinde hatırı sayılır bir büyüme yakaladık. 2017 yılında işlem hacmimiz 2012 yılına göre yüzde 91 oranında artış gösterdi." diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz de borsa meslek grupları seçimlerinin 1 Nisan'da gerçekleşeceğini hatırlattı.