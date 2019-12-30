İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

30.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:04
İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli AA'nın

İzmir Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kestelli, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

"Haber" kategorisinde, Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", "Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" ve "Spor" kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy veren Kestelli, tüm fotoğrafları çok beğendiğini belirtti.

Tüm fotoğrafların büyük emeklerle çekildiğini vurgulayan Kestelli, bazı fotoğraflardan çok etkilendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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