İZMİR Tekneyle kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalanıp, tutuklandı
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İZMİR Tekneyle kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalanıp, tutuklandı

Tekneyle kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalanıp, tutuklandıİZMİR'in Foça ilçesi açıklarında yakalanan ve yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenip, adliyeye sevk edilen 12 kişiden, haklarında yurt dışı yasağı bulunan 7'si FETÖPDY şüphelisi,1'i...

25.08.2020 19:59 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:03

Tekneyle kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalanıp, tutuklandı

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında yakalanan ve yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenip, adliyeye sevk edilen 12 kişiden, haklarında yurt dışı yasağı bulunan 7'si FETÖPDY şüphelisi,1'i ise organizatör 8'i tutuklandı. Şüpheliler arasındaki 4 çocuk ise serbest bırakıldı.

Türk Sahil Güvenlik botu, dün öğle saatlerinde Foça açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen bir tekne olduğunu belirledi. Sahil Güvenlik, içinde 4 çocuk, 2 kadın ve 6 erkek bulunan tekneyi Foça Balıkçı Barınağı'na getirdi. Teknedeki 4'ü çocuk, 2'si kadın 12 kişi Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları anlaşılan 12 kişinin kimlik tespitleri yapıldı. Kimlik tespiti sonucu teknede yakalananlardan 2'si emniyet amiri, 3'ü polis, 1'i memur,1'i de öğretmen toplam 7 kişinin FETÖPDY şüphelisi olduğu ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Tekneyi kullanan ve organizatör olduğu belirlenen kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından Foça Adliyesi'ne sevk edilen 8 kişi tutuklandı. Şüpheliler arasındaki 4 çocuk ise serbest bırakıldı.

İZMİR Tekneyle kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalanıp, tutuklandı

Kaynak: DHA

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