Arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
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Arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle kalan teknedeki 5 kişiyi, deniz polisi kurtardı.

İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle kalan teknedeki 5 kişiyi, deniz polisi kurtardı. Arızalanan tekne ise Güzelbahçe Limanı'na çekildi. 

Olay, pazar günü saat 22.00 sıralarında, Urla açıkları Pırnallı Adası mevkisinde meydana geldi. 1'i çocuk, 2'si kadın 5 kişi, yaklaşık 5 metrelik 'Çeyko' isimli tekneyle denize açıldı. Ada açıklarında, teknenin motoru arızalandı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Polis ekipleri, ilk olarak 5 kişiyi kendi teknelerine bindirdi ardından da motoru arızalanan tekne, Güzelbahçe Limanı'na çekildi. 


Arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
Arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
Arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
Arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
Arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
Arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
Arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
Arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
Arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
Arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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