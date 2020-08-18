İZMİR Tekne faciasında kaybolan Sarp'ı arama çalışmalarına yeniden başlandı
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İZMİR Tekne faciasında kaybolan Sarp'ı arama çalışmalarına yeniden başlandı

Tekne faciasında kaybolan Sarp'ı arama çalışmalarına yeniden başlandıİZMİR'in Foça ilçesinde, 4 kişinin öldüğü tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmalarının verilen 2 günlük aranın ardından yeniden başlandı.

18.08.2020 21:18 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:23

Tekne faciasında kaybolan Sarp'ı arama çalışmalarına yeniden başlandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, 4 kişinin öldüğü tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmalarının verilen 2 günlük aranın ardından yeniden başlandı. Deniz Polisi Dalgıç Ekibi tarafından bugün yapılan aramalarda da bir sonuca ulaşılamadı. Kurban Bayramı'nın 3'ncü günü, Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19) ile Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi de olan kaptan Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. 9 yaşındaki Sarp Göksoy ise suda kayboldu. Tekne faciasında ölenler, toprağa verildi. Kaybolan Sarp Göksoy için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede, geniş bir alanda arama-kurtarma çalışmalarını 24 saattir aralıksız sürdürürken, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi dalgıçları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri ise gündüz saatlerinde su altında arama çalışması yaparak arama çalışmalarına destek verdi. Teknenin alabora olarak battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini kapsayan 4 kilometrekarelik deniz sahasındaki aramalarda su altı görüntüleme sistemleri de kullanıldı. Dalgıçlar 35 metre derinliğe kadar inerek kayıp çocuğu aradı. Yapılan yoğun çalışmalara rağmen batan tekne ve kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'a olayın üzerinden 14 gün geçmesine rağmen ulaşılamayınca 15 Ağustos gecesi aramalara ara verildi. İki günlük aranın ardından arma-kurtarma çalışmalarına bugün tekrar başlandı.

Teknenin alabora olarak battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini kapsayan 4 kilometrekarelik deniz sahasında bugün yapılan aramalara sadece Deniz Polisi dalgıç ekibi katıldı. Dalgıçlar, 35 metreye kadar derinliklerde su altı çalışması yaptı. Belirli aralıklarla zodyak botlarla sahil taraması da yapıldı ancak ne batan tekne ne de kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'a bugün de ulaşılamadı. Aramalara günün ilk ışıkları ile devam edilecek.

İZMİR Tekne faciasında kaybolan Sarp'ı arama çalışmalarına yeniden başlandı

Kaynak: DHA

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