İZMİR TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERE TALEP ZİRVE YAPTI
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İZMİR TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERE TALEP ZİRVE YAPTI

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında hijyenik, pratik ve ekonomik özellikleriyle tek kullanımlık plastik ürünler son aylarda tüketim rekoru kırdı.

30.05.2020 08:45 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:57

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında hijyenik, pratik ve ekonomik özellikleriyle tek kullanımlık plastik ürünler son aylarda tüketim rekoru kırdı. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay, salgın sürecinde kullanılan bu tek kullanımlık ürünlerin atık yönetiminin yaşamsal öneme sahip olduğunu hatırlattı.

Plastik ürünler daha çok piknik yapanlar, hastaneler gibi alanlarda kullanırken salgın endişesi nedeniyle artık evlerde ve işyerlerinde de sıklıkla kullanılmaya başlandı. Virüs korkusu ile tek kullanımlık plastik ürünlere olan talep zirve yaptı. Hatta artan talep ile zaman zaman market raflarında plastik tek kullanımlık ürünlerin tükendiği görüldü. Salgınla tek kullanımlık ürünlerin kullanımının ciddi çevresel sorunlara neden olabileceğini vurgulayan Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay, salgın süreci ile tüketim ve atık alışkanlıklarımızın da değişiklik gösterdiğini belirtip, "Tüketim alışkanlıkları doğrultusunda giderek artan miktarlarda oluşan atıklar ve oluşturduğu çevre kirliliği yaşamlarımızı, sağlığımızı tehdit eden önemli bir problem. Yapılan çalışmalara göre; Türkiye'de farklı sektörlerde toplam 8 milyon 612 bin ton plastik tüketilmekte, 1 milyon 800 bin ton plastik ambalaj piyasa sürülmekte ve bunun sadece 384 bin tonu toplanmaktadır. Bu noktada oluşan atıkların büyük kısmı kontrolsüz koşullarda doğaya bırakılıyor" dedi.

'ÇEVRESEL BİR SORUN'

Plastik ambalaj malzemeleri ve tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanım sonucu oluşan atık çevresel bir sorun olarak karşımıza çıktığını dile getiren Kınay şu ifadeleri kullandı: "Yaşadığımız süreç; hijyenin sağlık için önemi ile sağlıklı şehirlerde yaşayabilmek için çevre sağlığı hizmetlerinin de önemini ortaya koymuştur. Virüs salgını nedeni ile çevre sağlığı ve kişisel hijyene yönelik hassasiyetin ve zorunluluğun arttığı bu dönemde atık yönetimi bu sürecin de en önemli parçalarından birisidir. Atık yönetimi ve plastik poşet kullanımının azaltılması amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından poşetlerin ücretli kullanımı süreci hayata geçirilmişti. Ancak salgın süreci ile tüketim ve atık alışkanlıklarımız da değişiklik gösterdi. Salgın süreci ile bu ürünlerin tercih edilmesi noktasında miktarlarda artışa yol açtı. Süreçte, sağlık ve hijyen nedeni ile ambalajlı ürün kullanımına yönelik artış, sağlık koşulları nedeni ile tek kullanımlık ürünler ve plastiklere yönelik eğilim, poşet kullanımı, tek kullanımlık eldiven maske gibi ürünler atık miktarı ve içeriğinde de değişikliklere ve yarattığı çevresel sorunlara neden olmaktadır."

'ATIK YÖNETİMİ ÇOK ÖNEMLİ'

Atık yönetiminin önemine vurgu yapan Kınay, pandemi ile mücadele edilirken çevresel sorunlara da dikkat edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Bir taraftan sağlık koşullarımızın korunması amacı ile önlemler almaya çalışırken, diğer taraftan bu önlemler neden ile oluşan başka bir çevresel etkiyi atık sorununu da doğru yönetmek gerekiyor. Üstelik oluşan bu atıkların kullanıcı durumuna göre virüs taşıma riski de bulunmaktadır. Bu süreçte atık yönetimin de çok etkin ve planlı yürütülmesi çevre ve halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlar olarak bizlerin tüketim noktasında ihtiyacımız kadar ve kontrollü tüketim alışkanlığını yürütmemiz ve oluşan atıklarımızı evlerimizde ayrı toplamamız gerekirken geri kazanım ve bertarafına yönelik işlemlerin çevre ve halk sağlığına zarar vermeden gerçekleştirilmesi ve sürecin etkin yönetim ve denetimi en önemli faktördür" diye konuştu.

İZMİR TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERE TALEP ZİRVE YAPTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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