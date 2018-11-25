İzmir Tehlikeli Yolculuğa Gözaltı

Tehlikeli yolculuğa gözaltı

İZMİR'in Konak ilçesinde, üstü açık otomobiliyle yolda seyrettiği sırada dans eden ve görütülerün sosya medyada paylaşılmasıyla tepki çeken 2 kişiden biri olan Batuhan Y., gözaltına alındı.

Konak tünelinde, üstü açık otomobiliyle seyrederken ellerini direksiyondan çeken ve açtıkları müzik eşliğinde dans eden 2 kişinin görüntüleri sosyal medyaya düşmüş, şahıslar büyük tepki çekmişti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden yola çıkarak 35 BTU 18 plakalı otımobilin sürücüsü Batuhan Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde pişman olup, ders aldığını belirten Batuhan Y., adliyeye sevk edildi.