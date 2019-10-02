İzmir tedaviye yanıt veren hayal'e, davullu zurnalı kutlama

02.10.2019 17:13

Tedaviye yanıt veren Hayal'e, davullu zurnalı kutlama

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde yaşayan ve 29 aydır Talesemi Major hastalığıyla mücadele eden 3 yaşındaki Hayal Söz'ün Küba Onkoloji Hastanesi'nde gördüğü tedaviye yüzde 100 olumlu yanıt vermesini ailesi davul zurna çaldırarak kutladı.

Bayraklı'da yaşayan Hayal Söz, 29 ay önce Talesemi Major hastalığına yakalandı. Türkiye'de bu hastalığa yakalanan 103'üncü kişi olan ve hastalığı organlarına zarar vererek metastas yaparak ilerleyen küçük Hayal, Ege Üniversitesi Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nde tedavi görürken ileri derecede taşikardisi bulunduğu için tedavisi yarıda kaldı. Hayal'in ailesi kızlarının tedavisi için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Gerekli paranın toplanmasının ardından Hayal, annesiyle birlikte Küba'ya gitti. Buradaki Onkoloji Hastanesi'nde 12 gün kalan ve tedaviye olumlu yanıt vererek iyileşme sürecine giren Hayal, İzmir'e döndükten sonra kutlama yapıldı. Sosyal medya üzerinden Hayal için lokma döküleceği ve davullu zurnalı kutlama yapılacağı duyuruldu. Ardından ailenin Bayraklı'daki evinin önünde Hayal için lokma döktürüldü. Hayal'in tedaviye olumlu yanıt vermesi ise davul ve zurna eşliğinde kutlandı. Hayal'in ablası kardeşinin mutluluğuna oynayarak eşlik etti. Hayal'in sosyal medyadan yaptığı kutlama davetini görerek Menemen'den geldiğini belirten Tuğçe Er, Hayal'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı görünce buraya geldim. Onun mutluluğuna ortak olmak istedim. Benim de 23 yaşında hastalıkta savaşan bir kardeşim var. Çaresizlik içinde bizde umut arıyoruz. Hayal'in Küba'daki tedaviye cevap vermesi bizim içinde umut ışığı oldu. Bugün şenliğine katıldık. Hem Hayal'in yanında olmak, hem de kardeşim için Küba'daki hastane hakkında bilgi almak istedik. Çok tatlı kendisi. İyi ki onu görmeye geldik. Ailesi de çok iyi. Bizimle deneyimlerini paylaştılar. Bizde Küba'ya gitmek istiyoruz. Çünkü kardeşim buradaki tedaviye olumlu yanıt vermedi dedi.

Kaynak: DHA