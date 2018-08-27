İzmir Tatilin Son Gününde İzmir'de Trafik Sakin

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük tatile çıkanlar, tatilin bitişiyle geri dönmeye başladı ancak İzmir'in ana arterlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaması dikkat çekti. İzmir Otogarı'ndaki yoğunluktan dolayı ise otobüs firmaları ek seferler koydu.

İzmir'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip yazlıklara, tatil beldelerindeki otellere ve kamp alanlarına gidenler, evlerine dönmeye başladı. Bayram tatili boyunca sakinliğin yaşandığı kentin ana arterlerinde ise trafiğin yoğun olmaması sürücüleri sevindirdi. Özellikle tatile çıkanların geçiş noktası olan İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir Çevreyolu ve kentin trafikteki can damarları Altınyol, Ankara, Yeşillik caddelerindeki trafik normal seyrinde sürdü. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de şehir içi trafiğin aksamaması için önlemlerini aldı. Kentin birçok noktasında yol kenarlarında trafik ekipleri bekleme yaparken özellikle otoyol gişe çıkışlarında da sürücüleri durduran ekipler, sürücüleri dinlenmeleri konusunda uyardı. Öte yandan İzmir Otogarı'nda bayram tatilinin ilk gününde başlayan yoğunluk, tatilin son gününde de devam etti. Şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs şirketleri, kentten dönüş yapacak yolcular için için ek seferler koydu.