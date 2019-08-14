İZMİR Tatilciler Ilıca Plajı'na akın etti

14.08.2019 10:41

Tatilciler Ilıca Plajı'na akın etti

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan plajlar, Kurban Bayramı tatilinde deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyenlerle dolup taştı. Turkuvaz rengi denizinin yanı sıra ince kumuyla da ilgi gören Ilıca Plajı da bayramda çok sayıda tatilciyi ağırladı.

Kurban Bayramı tatilini, Türkiye turizm bölgelerinden Çeşme'de geçirmek isteyen binlerce tatilci, ilçeye akın etti. Otel ve pansiyonlarda yüzde yüz doluluk oranına ulaşılırken, bayram boyunca plajlarda da 'İğne atsan yere düşmez' deyimi gerçek oldu. Turkuvaz rengi denizinin yanı sıra ince kumuyla ilgi gören Ilıca Plajı da, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatilcilerin akınına uğradı. Bu yıldan itibaren belediye tarafından işletilmeye başlanan plajda ücretli şemsiye ve şezlong uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte büyük yoğunluk yaşandı. Kendi şemsiye ve havlularıyla plaja gelen tatilciler, deniz, güneş ve kumun tadını, ücretsiz çıkardı. Aileleri veya arkadaşlarıyla plaja gelenler, serinlemek için kendilerini berrak sulara bıraktı. Ilıca Plajı'nda kimileri doyasıya kulaç atarken, kimileri de jet-ski ve muza binerek su sporları yaptı. İki kilometre uzunluğundaki plajda çocuklar ise kumdan kaleler yaparak tatilin keyfini sürdü. Ilıca Plajı'ndaki engellilere ait bölüm de memnuniyetle karşılandı. Engellilerin hiçbir destek ve yardım almaksızın kendilerine ayrılan tahta rampayı kullanarak denize ulaşabildiği plaj beğeni topladı.

Kaynak: DHA