İZMİR Tatil beldesinde yangından geriye kara örtü kaldı

Tatil beldesinde yangından geriye kara örtü kaldı

İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının yok ettiği bölge drone ile havadan görüntülendi. Yaklaşık 10 hektarlık alanın kül olduğu bölgede masmavi sahile bakan yamaçlar kapkara örtüyle kaplandı.

Dikili'ye 15 kilometre uzaklıktaki 456 nüfuslu kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, dün (pazar) saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle mahallenin yakınındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 5 söndürme helikopteri, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle kuzeyde, deniz tarafındaki makilik alana ilerledi ve giderek büyüdü. Alevler, Ege kıyısındaki Çandarlı Mahallesi'nde bulunan yazlık siteleri de tehdit etmeye başladı. Buralarda oturanlar, büyük tedirginlik yaşayarak, bölgeden uzaklaşmaya başladı. Çandarlı sahilinde denize girenler de gökyüzüne yükselen alevleri büyük bir endişeyle izledi. Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili ve Bergama ilçeleri itfaiye ekiplerinin çabasıyla gece saatlerinde yangın söndürüldü.

YEŞİL DOĞA YOK OLDU

Yangının söndürülmesinin ardından ilk belirlemelere göre 10 hektarlık doğa örtüsü kül oldu. Yangının yok ettiği bölge DHA ekibince drone ile havadan görüntülendi. Tatil beldesinin masmavi denizine uzanan yamaçların kara örtüye dönmesi yürekleri sızlattı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürerken, ekipler iş makineleriyle yanan bölgedeki küle dönen ağaçları temizlemeye devam ediyor.

Kaynak: DHA