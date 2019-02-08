İzmir Tariş'te İşten Çıkartılan İşçilere, Sendika Desteği

Tariş'te işten çıkartılan işçilere, sendika desteği

İZMİR Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan TARİŞ fabrikasında işten çıkartılan 7 işçiye destek olmak için DİSK'e bağlı sendikalar bir araya geldi. 39 yıl önce yine TARİŞ'te yapılan işçi protestosunun yıl dönümünde basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işten çıkartılan işçilerin direnişleriyle, Türkiye'de demokrasi mücadelesi de verdiklerini söyledi.

TARİŞ bünyesinde çalışan ve sendikaya üye olan 7 işçi, işten çıkardıktan sonra fabrika önünde eyleme başladı. 39 yıl önce de aynı şekilde işçilerin büyük bir eylem yaptığı TARİŞ önünde DİSK'e bağlı sendika üyeleri bir araya geldi. Fabrika önünde toplanan işçiler sık sık sendikal haklarının engellenemeyeceğine yönelik slogan attı. İşçiler adına konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin 94 gündür, çocuklarının geleceği için direndiğini belirterek, şöyle dedi:

"TARİŞ gelecektir, mücadeledir, direniştir. 100 yılı aşkın süresiyle TARİŞ birliğin ve dayanışmanın simgesidir. Yine 39 yıl sonra TARİŞ direnişinde omuz omuzayız. Bugün TARİŞ'te yaşananlar Türkiye'de çalışma hayatının özeti gibi. TARİŞ işçisi, en temel yasal haklarını kullanıp sendikaya üye oldu. TARİŞ yönetimi baskı uyguladı. İşten çıkardı. Ülkeyi yönetenler bu sürece sessiz kaldı. Suç ortağı oldular. 94 gündür bu haksızlığa karşı TARİŞ'in kapısı önünde direnen arkadaşlarımız, sadece kendi hakları emekleri için değil Türkiye işçi sınıfı için, alın teriyle geçinen hepimiz için direnmekte. Türkiye'nin en önemli sorunu işsizlik. Her 4 gençten birisi işsiz. İşsizlik artık çok önemli bir toplumsal mesele haline gelmiş durumda. Özel sektörde toplu sözleşmeli işçi oranı yüzde 5'lere kadar gerilemiş durumda. Hayatını kazanmaya çalışırken bugün hayatını kaybeden en az 4 - 5 işçimiz var. Türkiye'de vergiyi tabana yaymak adı altında kaşıkla verdiklerini, kepçeyle almaya çalışıyorlar. İşçiler kıskaca alınmaya çalışılıyorlar. Kara tablonun hedefi, işçilerin örgütlenmesi ve sendikalaşmasının önüne geçmektir. Ne zaman işçiler örgütsüz olmuşsa o zaman o ülkede demokrasi de geriye gitmiştir. İşçilerin sendikalaşmasının önünde engel olmaya çalışan patronlar bilsinler ki işçilerin örgütsüz olduğu ülkelerde hiç kimsenin rahatı huzur yoktur ve demokrasiden söz edilemez. TARİŞ'teki arkadaşlarımızın yaptığı demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele bu ülkenin geleceğinin mücadelesidir ve bir memleket meselesidir."

Yaklaşık 200 kişilik grup basın açıklamasının ardından fabrika önünden ayrıldı.

Kaynak: DHA