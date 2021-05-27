İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden salkım güvesi için biyoteknik mücadele
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İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden salkım güvesi için biyoteknik mücadele

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden salkım güvesi için biyoteknik mücadele
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bağların en önemli zararlılarından salkım güvesi ile mücadele kapsamında biyoteknik mücadeleyi teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Menemen'de uygulamalı etkinlik düzenledi.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bağların en önemli zararlılarından salkım güvesi ile mücadele kapsamında biyoteknik mücadeleyi teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Menemen'de uygulamalı etkinlik düzenledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, kimyasal mücadelenin üretimde son çare olması gerektiğini belirtti.

Tarımsal üretimde birim alanda alınan verim ve kalitenin son 15 yılda artış gösterdiğini ifade eden Özen, bu artışın Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektörün tarımsal araştırma geliştirme ve yenilikleri yaygınlaştırma çalışmaları sayesinde olduğunu kaydetti.

Özen, şunları kaydetti:

"Tarımda kullanılan kimyasallar ruhsatlı olmasına rağmen kimyasal mücadelenin üretimde son çare olması gerekiyor. Burada bahsi geçen mücadele şeklinde herhangi bir kimyasal kullanmadan salkım güvesinin üremesi feromonlarla engelleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere teşvik amacıyla destekleme ödemeleri gerçekleştiriyor. Üreticilerimizin de hem bu desteklemelerden faydalanmasını hem de daha sağlıklı ürün elde etmek açısından Biyoteknik Mücadeleyi etkin bir şekilde kullanmasını istiyoruz. Umut ediyorum ki, Bakanlığımız, yerel yönetimler ve özel sektörle birlikte bu çevre dostu mücadele uygulamasını yaygınlaştırarak üreticimiz tarafından benimsenmesini sağlayacağız."

Etkinliğe, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ali Peksüslü ve Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı da katıldı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden salkım güvesi için biyoteknik mücadele

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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