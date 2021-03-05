İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrollü normalleşme denetimlerini sürdürüyor

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, kontrollü normalleşme sürecinde düşük riskli kentler arasına girmek için denetimlerin yanı sıra vatandaş desteğinin de önemli olduğuna dikkat çekti.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, kontrollü normalleşme sürecinde düşük riskli kentler arasına girmek için denetimlerin yanı sıra vatandaş desteğinin de önemli olduğuna dikkat çekti.

Özen, yaptığı açıklamada İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda temizlik, maske ve mesafe denetimlerine devam ettiklerini, yeniden faaliyete başlayan işletmelerin tedbiri elden bırakmamasının şart olduğunu bildirdi.

İşletmelerde masalar arasındaki mesafenin her yönden 1,5 metre, sandalyeler arasında 60 santimetre, bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler arası mesafenin 1 metre olması gerektiğini, eni 70 santimetreden küçük masalarda da çapraz oturma sağlanması gerektiğini aktaran Özen, "Alınan tüm bu kurallar salgının seyrini kontrol altında tutabilmek için. Bunlara uymazsak yeniden daha zor kısıtlamalarla karşı karşıya kalırız. Rengimizi maviye döndürmek elimizde. Tüm halkımızdan isteğimiz lütfen işletmelerimize de yardımcı olarak kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz