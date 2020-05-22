İzmir Tarım İl Müdürlüğünden "hobi bahçesi" açıklaması İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, İzmir'de yasal olarak planlama işlemi sonuçlanmış hobi bahçesinin bulunmadığını açıkladı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, İzmir'de yasal olarak planlama işlemi sonuçlanmış hobi bahçesinin bulunmadığını açıkladı.

Özen, yaptığı yazılı açıklamada, "hobi bahçeleri" adı altında tarım arazilerinin parçalara bölünerek üzerine konutlar yapılmasının bir çok ilde olduğu gibi İzmir'de de görüldüğünü aktardı.

Doğayla iç içe olmanın en çok özlendiği, istendiği bu zor günlerde "hobi bahçeleri yalanına inanılması ve bu tuzaklara düşülmemesi" gerektiğine vurgu yapan Özen, "Bakanlığımızın kuruluş amacı ve yasalarımızla çelişen bu uygulama yasal değildir. İlimizde 2019'da tespit edilen 94 hobi bahçesi parseline müdürlüğümüzce 8 milyon 932 bin 733 lira, 2020'de ise 14 parsele 549 bin 633 lira idari para cezası uygulanmış ve eski haline getirme yazıları belediyelere yazılmıştır. Tespit edilen parsellere idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya ve reklamlar üzerinden aldatıcı mesajlarla yapılan satışlara itibar edilmemesinin ileride yasal ve maddi mağduriyet yaşanmaması açısından oldukça önemli olduğunu bildiren Özen, şunları kaydetti:

"Temas kurduğumuz hobi bahçelerinden parsel hissesi alan kişilerin eğitimli, tarımı ve toprağı seven, çevre bilinci olan insanlar olması da konunun ayrı bir çıkmazıdır. Oluşabilmesi için binlerce yıl gereken verimli tarım topraklarının çevre, toprak, tarım hassasiyeti olan vatandaşlarımız tarafından yok edilmesi kabul edilemez.

Bu nedenle ilimizde konu ile ilgili yerel belediye başkanlıkları ile tüm kurum ve kuruluşların, çevreye duyarlı vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Bu yasadışı faaliyetin daha başındayken ve zarara yol açmadan önlenebilmesi için bölgesinde bu tür yapılanma gören herkesin derhal en yakın kaymakamlık ve güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasını rica ediyoruz. Tüm İlgililer ve Vatandaşlarımız bilmelidir ki İzmir'de yasal olarak planlama işlemi sonuçlanmış hiçbir hobi bahçesi bulunmamaktadır."

Kaynak: AA