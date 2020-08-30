İZMİR Tarihi çarşı esnafının su kesintisi tepkisi
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İZMİR Tarihi çarşı esnafının su kesintisi tepkisi

Tarihi çarşı esnafının su kesintisi tepkisiİZMİR'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, yaklaşık 20 gündür sularının kesik olduğunu belirten esnaf, tepki gösterdi.

30.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 30.08.2020 14:14

Tarihi çarşı esnafının su kesintisi tepkisi

İZMİR'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, yaklaşık 20 gündür sularının kesik olduğunu belirten esnaf, tepki gösterdi. Çarşıdaki bir gelinlik mağazasında çalışan Hüseyin Yapar, "Camiden su doldurup damacanalarla dükkana taşıyoruz. Millet köyde nasıl su taşıyorsa biz de öyle taşıyoruz, bir tek eşeğimiz eksik" derken, manifaturacılık yapan Veysi Cantekin ise "Koronavirüs nedeniyle hijyene en çok ihtiyacımız olan bu günlerde, su bulamıyoruz. 20 gündür suyumuz yok, tuvalete bile giremiyoruz. Konuyla alakalı belediyede muhatap bulamıyoruz" dedi.

İzmir'deki ticarette önemli pay sahibi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın Hisarönü mevkisinde bulunan 10 iş yerinin suyu, yaklaşık 20 gün önce kesildi. Esnaf, onlarca damacanayı, yakınlardaki Hisar Camisi'nin çeşmelerine götürüp doldurarak, su ihtiyacını gidermeye başladı. Çarşıda manifaturacılık yapan Veysi Cantekin, kesinti hakkında kendilerine bilgilendirme yapılmadığını ve bugüne kadar mail, dilekçe ve telefon gibi yöntemlerle İZSU'ya ulaşmaya çalıştıklarını ancak sağlıklı geri dönüş alamadıklarını belirterek, "Yaklaşık 20 gündür sularımız yok. İzmir'in göbeğindeyiz, Konak'tayız ve sularımız yok. İZSU'yu arıyoruz, belediyeye gidiyoruz, yüzlerce kez arıyoruz ancak hiçbir şekilde bir muhatap bulamıyoruz. '2 gün sonra gelecekler, kayıt oluşturuyoruz' diye, bizim sorunumuzu çözen yok. Biz vatandaş olarak, belediye ve İZSU yetkilileriyle görüşemiyoruz. Bu yetkililer ne iş yapar? Rezilliğimiz ortada. Pandemi sürecinde elimizi yıkayacak su bulamıyoruz. 20 tane personel çalışıyor burada ve bu çocuklar her defasında tuvalete 2-3 TL para veriyor. Bizim sesimiz duyulsun, yardımcı olan yok" dedi.

'BİR TEK EŞEĞİMİZ EKSİK'

Bir gelinlik mağazasında çalışan Hüseyin Yapar, İZSU Genel Müdürlüğü ile aralarında 900 metre olmadığını, ancak buna rağmen ekip gelmediğini belirterek, "Durum bu. Dağın başında değiliz, İzmir'in ortasındayız. Onların iş bilmezliği yüzünden bu durumdayız. Akan suyumuz birdenbire yok oldu. Millet köyde nasıl su taşıyorsa, biz de öyle su taşıyoruz. Bir tek eşeğimiz eksik. Bir dünya insan geliyor çarşıya ve koronavirüs nedeniyle sürekli ellerimizi yıkamak zorundayız. Ancak yıkayamıyoruz. Dezenfektan sıkmaktan yorulduk" diye konuştu.

'TAŞIMA SUYLA TUVALETE ÇIKIYORUZ'

Çarşıda manifaturacılık yapan Özdemir Piber ise "20 gündür susuzuz. Bu dükkanın hiçbir borcu yok. Taşıma suyla tuvalete çıkıyoruz. Benim iş yerimde 15-20 kişi çalışıyor. Daha dün belediyeye gidip dilekçe yazdım, ancak kimsenin umurunda değiliz. Temizlik malzemesi konusunda hiçbir eksiğimiz yok, ancak suyumuz olmayınca anlamı kalmıyor. Burada 70-80 kişi mağdur durumda" dedi.

İZMİR Tarihi çarşı esnafının su kesintisi tepkisi

Kaynak: DHA

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