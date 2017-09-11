İzmir Taksi Dolmuşçulardan Güzergah Eylemi

Taksi dolmuşçulardan güzergah eylemi



İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karşıyaka tramvayı projesiyle hatları iptal edilen ve yeni güzergahta çalışmaya başlayan taksi dolmuş hat sahipleri, eylem yaparak güzergahlarının yeniden düzenlenmesini istedi.



Karşıyaka Öğretmen Lokali önünden toplanan taksi dolmuş sahipleri Karşıyaka tramvayının 90 dakika içinde ücretsiz aktarmalı sisteme dahil olmasıyla hatlarının iptal edilmesine tepki gösterdi. Proje nedeniyle Karşıyaka- Mavişehir hattı iptal edilmesinin ardından kendilerine verilen yeni güzergah nedeniyle mağdur olduklarını belirten taksi dolmuş sahipleri Mavişehir'den Karşıyaka İskele'ye kadar konvoy yaptı. Konvoy sonunda vatandaşlarda alkışlarla taksi dolmuş esnafına destek verdi. Taksi dolmuş sahipleri adına açıklama yapan durak başkanı Ersin Biran, yeni güzergah nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, şunları söyledi: ?Tramvay projesi sebebiyle, sadece tramvay hattına işlerlik kazandırmak için sizlere yaklaşık 60 senedir hizmet veren ilçemizin sembolü taksi dolmuş hattımız Aziz Kocaoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilmiştir. Yeni güzergahımız ise Bostanlı Hakim Evleri'nden Eski Devlet Hastanesi arasına verilmiştir. Bu hattın sizlere ve bizlere de hiçbir faydası olmadığı gibi bizlerin mağduriyeti söz konusudur. Bu anlamsız düzenlemenin tek cevabı ben yaptım oldu mantığıdır. Belediye yatırım yakarken kimseye sormak zorunda değildir. Burada belirlenen güzergah hiçbir Karşıyakalı'ya sorulmadan teknik olarak incelenmemiş, sırf tramvay hattına işlerlik kazandırmak için sizler ve bizler kurban edilmişizdir. Hattımızın tam anlamıyla geçerli bir neden olmadan başka bir güzergaha gönderilmesi kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz. Ancak bu durumda hukuki yollara başvurmamız kaçınılmaz olacaktır."



Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.