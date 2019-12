31.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:18

İzmir Tabip Odası'ndan 'bireysel silahlanmaya kontrol' çağrısı

İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, Torbalı'da İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in tabancayla öldürmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, bireysel silahlanmanın kontrol altına alınması için çağrıda bulundu. Obuz, Olayın faillerinin hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını ve başta sağlık ortamı olmak üzere ülkemizin her yerinde şiddetsiz ortam oluşturma görevi olan tüm yetkilileri, sorumluluğa davet ediyoruz dedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Obuz, düzenlediği basın toplantısında, şiddetin evlere kadar geldiğini belirterek, Torbalı'daki cinayetler nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi. Her yıl sağlık kurumlarında, yüzlerce şiddet olayıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Obuz, Sağlık kurumlarında bizlere yönelen şiddetin, sadece sağlık ortamında değil hayatın her alanında herkese olduğu gibi biz hekimlere de artarak yönelebileceğinin her zaman farkında olduk. İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan bilgi veya veriyi üreten, değiştiren, gerçek veya tüzel kişilerden oluşan içerik sağlayıcılar, kullanıma sundukları her türlü içerikten sorumludurlar. Sosyal medya, doğru bilginin yanı sıra yanlış bilgilerin de hızla yayıldığı bir ortamdır. Kişiler bu bilgileri doğrulatmaya, araştırmaya gerek duymadan yayabilmektedir. Görevlerini sağlık muhabirliğinin etik kurallarına uygun yapan sağlık habercileri, kamusal bir hizmet olan sağlık hizmetini bütünleyen temel unsurlardan biridir. Sağlık habercileri ile sağlık alanında görev yapan mesleklerin etkin iş birliği, sağlıklı haber alma hakkına katkıda bulunacaktır diye konuştu.

'BİREYSEL SİLAHLANMA KONTROL ALTINA ALINMALI'

Bireysel silahlanmanın kontrol altına alınması için çağrıda bulunan Funda Barlık Obuz, Başta kamu otoritesi olmak üzere bütün toplum, silahlanmanın normal bir olgu gibi görülmesini sosyal bir sorun olarak ele almalı; bireysel silahlanma zaman kaybetmeden kontrol altına alınmalıdır. Torbalı'da yaşananlar hepimizi yasa boğmuş, üzmüş ve öfkemizi artırmıştır. Tüm hekim ve sağlık çalışanlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa diliyor; 2020 yılına gireceğimiz yılın bu son gününde, geleceğe dair umudumuzu tüm bu olumsuzluklara karşın diri tutuyoruz. Olayın faillerinin hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını ve başta sağlık ortamı olmak üzere ülkemizin her yerinde şiddetsiz bir ortam oluşturma görevi olan tüm yetkilileri sorumluluğa davet ediyoruz dedi.

Dr. Harun Gülcemal'in, yakın zamanda bir hasta ile yaşadığı tartışma üzerine 'beyaz kod' uygulaması talep ettiğini; ancak bu iki olay arasında bağlantı olmadığını anlatan Obuz, Genel sekreterimiz ve hukukçumuz aynı gün olayı takip ettiler. Bizler kanıta dayalı olan bilgileri paylaşıyoruz. Sosyal medyada ya da internet üzerinde yayılan bilgilerin bazıları doğru değil. 'Beyaz kod' verilen kişi bu cinayeti işleyen kişiyle ilgili değil. O olay sırası geçmiş bir hastanın öncelik talep etmesinden kaynaklanıyordu diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği'nden Dr. Mustafa Vatansever de meslektaşı Fuat Mehmet Park'ı uzun süredir tanıdığını belirterek, hekimler olarak insanı yaşatmak için bu işi yaptıklarını söyledi.

