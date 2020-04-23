İZMİR Süslediği otomobiliyle öğrencilerini ziyaret etti Süslediği otomobiliyle öğrencilerini ziyaret ettiİZMİR'in Kiraz ilçesinde, ilkokul öğretmeni Mesut Balcı, süslediği otomobille sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilerini ziyaret etti.

Süslediği otomobiliyle öğrencilerini ziyaret etti

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, ilkokul öğretmeni Mesut Balcı, süslediği otomobille sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilerini ziyaret etti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında öğrencilerinin evden çıkamaması üzerine harekete geçen İstiklal İlkokulu 4/D sınıfı öğretmeni Mesut Balcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrencilerine sürpriz yaptı. Kendi otomobilini süsleyen Balcı, 21 öğrencisini evlerine giderek ziyaret etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Balcı, 'Çocuklarsız bayram olmaz onlar gelemiyorsa ben giderim, sınıfı süsleyemiyorsak arabamı süslerim dedim. Gerekli izinlerimi alıp koştum çocuklarıma... İçinde bulunduğumuz sıkıntılı durumu bir nebze unutturup, onların yüzünü güldürmek,100. yılımızda çocuklarıma unutamayacakları bir anı bırakmak için... ve onların gözlerindeki sevinç her şeye değerdi' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA