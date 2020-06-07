İZMİR Süs havuzlarına giren çocuklarda virüs tehlikesi Süs havuzlarına giren çocuklarda virüs tehlikesiİZMİR'de havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyen çocuklar, soluğu süs havuzlarında aldı.

Süs havuzlarına giren çocuklarda virüs tehlikesi

İZMİR'de havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyen çocuklar, soluğu süs havuzlarında aldı. Koronavirüs tehlikesi sürerken yaşanan bu görüntüler vatandaşları tedirgin etti. Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, "Sudan koronavirüs bulaşmaz ama o küçük havuzlarda bir çocukta virüs varsa diğerlerine de temas nedeniyle bulaştırır" dedi.

Sıcak hava nedeniyle şehir merkezlerinde her yaz aynı görüntülere sahne olan süs havuzlarında bu yıl da durum değişmedi. Sıcaktan bunalan çocuklar sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ederek serinlemek için belediyelerin süs havuzlarına akın etti. 'Havuza girmek yasaktır' tabelasına rağmen bu uyarıyı dikkate almayan çocuklar yüzmeyi sürdürdü. Koronavirüs tehlikesiyle burun buruna gelen çocuklarla ilgili uyarılarda bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, "Virüsün tatlı suda bir riski yok. Süs havuzları uzun süre durağan su olduğu için hijyenik değil. Çok küçük ve dar mesafeli. Bu küçük süs havuzlarında çocukların yan yana, dip dibe girmeleri esnasında eğer birinde koronavirüs varsa, diğer çocuklara da bulaşması anlamına geliyor. Temelde süs havuzları sağlıklı değil, aslında hiçbir zaman girilmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

'SUDA VİRÜS YAŞAMAZ ANCAK'

Havuza ve denize girmenin koronavirüs açısından risk oluşturmadığını belirten Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan suda virüsün yaşamadığını vurgulayıp, "Bu yıl farklı bir yaz yaşayacağız. Geçen sene yaz sezonunda olduğu gibi rahat olamayacağız. Sağlık Bakanlığı da 4 Haziran itibariyle plajlarda ve havuzlarda olması gereken kurallarla ilgili bir genelge yayınladı. Kısaca özetlemek gerekirse, deniz kenarında yine sosyal mesafeyi korumamız lazım. Bir buçuk metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat etmemiz lazım ve her 4 metrekarede bir kişi olacak şekilde plajlarda ve havuz etrafında oturma pozisyonlarını ayarlamamız lazım. Bir diğer önemli uyarı da denize girme dışında plajda ve havuz başında bekleme süreçlerinde maske öneriliyor. Bu kural ne kadar pratik olur bilmiyorum zaman gösterecek. Bu kurala uymakta fayda var. Suda virüs yaşamaz. Denize ya da havuza girdiğimiz zaman virüs kapma ihtimalimiz yok. Sadece sosyal mesafeyi koruyamadığımız yakınlıkta havuzda ve denizde hasta bir insan ile temasımız olursa, o insanlardan virüs alma şansızlığımız olabilir" açıklamasında bulundu.

'KAÇAK NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLAR OLDU'

Süs havuzlarındaki ışıklandırmalara bağlı oluşabilecek elektrik kaçaklarının çocuklar açısından büyük bir risk oluşturduğunu dile getiren Prof. Dr. Taşbakan, daha önce bu nedenle çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Prof. Dr. Taşbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süs havuzlarında elektrik kaçağı riski var. Daha önce çok kötü olaylar yaşandı. Süs havuzuna serinlemek için giren çocuklardan ne yazık ki hayatını kaybedenler oldu. Hijyen açısından taşıdığı risklerin yanı sıra bu türden çocukların hayatını riske atacak yönleri de var. Çocuklar kesinlikle yol kenarlarında, görsellik sağlamak amacıyla caddelere ve yol kenarlarına yerleştirilen havuzlardan uzak durmalı ve havuza girmemeleri gerekiyor."

Kaynak: DHA