: İzmir suriyeli anne ve oğlu evinde ölü bulundu

04.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:54

Suriyeli anne ve oğlu evinde ölü bulundu

İZMİR'in Menemen ilçesinde, 5 aylık hamile olan Suriye uyruklu Manar Alahmed (35) ve 5 yaşındaki oğlu Muhammed C. evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına aldı.

Olay dün (pazartesi) sabah saatlerinde Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre çevre sakinleri, Alahmed ailesinin oturduğu evden çocuk ağlama sesi geldiğini duyunca bir terslik olduğunu düşünüp daireye gitti. Kapının açık olmasından dolayı içeri giren komşular, beş aylık hamile olduğu öğrenilen Manar Alahmed'in, hareketsiz olarak kanlar içinde yerde yattığını gördü. Diğer odaları gezen vatandaşlar, kadının oğlu Muhammed C.'nin de plastik kelepçeyle boğulup öldürüldüğünü görünce hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğü belirlendi. İncelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi otopsi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle üç şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan Manar Alahmed'in inşaat işçisi eşinin olay sırasında işte olduğu öğrenildi.

'KARDEŞ GİBİYİZ'

Anne ve çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürerken, mahalle esnaflarından olan Ergün Dağ, yaşananlardan dolayı şaşkın olduklarını belirerek, "Çok düzgün ve temiz bir aileydi. Menemen halkı olarak Suriyeli vatandaşlarla hiçbir sorunumuz yok. Hepimiz ağabey- kardeş gibiyiz. Bir psikopatın yaptığı bu olay Menemen halkına mal edilmemeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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