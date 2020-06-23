İZMİR-Şüpheli vefatın ardından uzmanlar uyardı; 'Tırnak yeme alışkanlığına dikkat'
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İZMİR-Şüpheli vefatın ardından uzmanlar uyardı; 'Tırnak yeme alışkanlığına dikkat'

Şüpheli vefatın ardından uzmanlar uyardı; 'Tırnak yeme alışkanlığına dikkat'İZMİR'in Selçuk ilçesinde taksicilik yapan ve tırnak yeme alışkanlığı olduğu bilinen 50 yaşındaki Tunç Talay, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedince, pandemi döneminde tehlikeli hale gelen bu alışkanlık gündeme geldi.

23.06.2020 08:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 08:51

Şüpheli vefatın ardından uzmanlar uyardı; 'Tırnak yeme alışkanlığına dikkat'

İZMİR'in Selçuk ilçesinde taksicilik yapan ve tırnak yeme alışkanlığı olduğu bilinen 50 yaşındaki Tunç Talay, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedince, pandemi döneminde tehlikeli hale gelen bu alışkanlık gündeme geldi. Virüsün bu yolla taşınabileceğine dikkat çeken uzmanlar, "Aslında virüs dışarıda çok çaresiz ancak içeride çok güçlü. Bu yüzden el yıkayana kadar ellerimize sahip olmamız çok önemli" dedi. Vatandaşlar ise 'Vazgeçmek çok zor' dedi.

Selçuk'ta taksicilik yapan ve 46 gündür kovid-19 tedavisi gören 50 yaşındaki Tunç Talay, yaşamını yitirdi. Tırnak yeme alışkanlığı olduğu bilinen Talay'ın vefatının ardından elleriyle bir yere dokunduktan sonra virüsü kapmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Oğlu Alper Talay'ın da babasının salgın döneminde tedbirlere uyduğunu ancak tırnak yeme alışkanlığını bırakmadığını söylemesi üzerine bu ihtimal kuvvetlenirken, pandemi döneminde tehlikeli hale gelen bu alışkanlık yeniden gündeme geldi. Virüsün bu yolla taşınabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları derhal tırnak yeme alışkanlığını bırakmaları gerektiği konusunda uyardı. Tırnak yeme alışkanlığının virüs kapılmasına sebep olabileceğini söyleyen Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Yaşamını yitiren vatandaşımızın böyle bir alışkanlığı varsa, virüs kapma sebebi bundan kaynaklanabilir. Ellerimizi tutunmak için, dokunmak için, bir şeyi almak için gün boyu kullanıyoruz. Virüs, maddelerin üzerinden elimize geçebiliyor ancak virüsün canlanması ve hastalık yapması için ağız içi veya burun içi mukozayla buluşması gerekiyor. Aslında virüs dışarıda çok çaresiz ancak içeride çok güçlü. Bu yüzden el yıkayana kadar ellerimize sahip olmamız çok önemli" dedi.

'BİR DAKİKADA 20 İLA 30 KEZ ELİMİZİ YÜZÜMÜZE GÖTÜRÜYORUZ'

Koronavirüsün gözle görülmediğine dikkat çeken Dr. Rodoplu, "Görmediğimiz için alınan önlemler kolay hasta eden bir maddeye karşı oluyor. Nasıl bulaştığını bildiğimiz halde bazı alışkanlıklarımızın da virüsü almamıza neden olabileceğini unutuyoruz. Tırnak yeme alışkanlığı ve elimizi yüzümüze götürme, gözlerimizi kaşıma alışkanlığı bunlardan birkaç tanesi. Yapılan araştırmalar bir kişinin bir dakikada ortalama 20 ila 30 kez farkında olmadan elini yüzüne götürdüğünü gösteriyor. Alışkanlıklarımızdan vazgeçmek çok kolay değil. Bunu öğrenmek zor ancak şunu bilmeliyiz ki bu günlerde koronavirüs ile ilgili sağlık sorunu devam ediyor ve bitmedi. Maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiğimiz gibi olabildiğince ellerimizi yüzümüzden uzak tutmamız gerekiyor" diye konuştu.

'VAZGEÇEMİYORUM'

Alışkanlıklarını bırakamadığını söyleyen vatandaşlardan Serkan Gezer, "Tırnak etlerimi yeme alışkanlığım var. Bundan vazgeçemiyorum. Fark etmeden yapıyorum. Bu dönemde bence tehlikeli ama elden bir şey gelmiyor çünkü bu bir alışkanlık. Bu alışkanlıktan destek alırsam vazgeçebilirim diye düşünüyorum. Gün içinde pek bir yere dokunmamaya çalışıyorum" dedi.

Tırnağının kenarındaki etleri yediğini söyleyen Ceren Aydemir, "Sınava hazırlandığım için stresten bu durum arttı. Küçüklükten beri de aynı zamanda böyle bir alışkanlığım var fark etmeden bunu yapıyorum. Yanımda dezenfektan bulunuyor ve bir yere dokunduktan sonra kullanıyorum ama hala tehlikeli. Şimdiye kadar virüs kapmamış olmam bir şans. Bu alışkanlığı bırakmam için uğraşacak bir şey bulmam lazım. Yıllardır süregelen bir alışkanlık olduğu için bırakabileceğimi zannetmiyorum" dedi.

İZMİR-Şüpheli vefatın ardından uzmanlar uyardı; 'Tırnak yeme alışkanlığına dikkat'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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