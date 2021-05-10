İzmir Süper Lig yolunda

TFF 1'inci Lig'de İzmir'i temsil eden Altay ve Altınordu'nun isimlerini Play-Off'a yazdırması İzmirli futbolseverlerin Süper Lig heyecanını doruğa çıkardı.

TFF 1'inci Lig'de İzmir'i temsil eden Altay ve Altınordu'nun isimlerini Play-Off'a yazdırması İzmirli futbolseverlerin Süper Lig heyecanını doruğa çıkardı. Daha önce Altay ve Karşıyaka'nın 2009 ve 2010'da beraber Play-Off oynayıp eli boş döndükleri İzmir, 11 yıl sonra Süper Lig için finallerde çifte takımla temsil edilecek. İlk 6'yı garantiledikten sonra evinde Bandırmaspor'u 4-3 yenerek teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde 2'de 2 yapan Altay, Play-Off yarı finalde İstanbulspor'la eşleşirken, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez ilk 6'ya kalan Altınordu ise Yılport Samsunspor'la rakip oldu.

Süper Lig hedefine ulaşmak için sezon başında ve devre arasında yaptığı transferlere büyük bir bütçe ayıran siyah-beyazlılar normal sezonu 63 puanla 5'inci sırada tamamlarken, kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan ve altyapısına şans veren düşük bütçeli Altınordu ise 60 puanla 6'ncı basamakta yer buldu. İki İzmir ekibi yarı finali geçmeleri halinde finalde birbirlerine rakip olacak. Süper Lig'e 2003'te veda ettikten sonra bir daha geri dönemeyen siyah-beyazlılar 18, kırmızı-lacivertliler ise 51 yıllık Süper Lig hasretini bitirmeye çalışacak.

EROĞLU: ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZLigde daha önce 4 kez Play-Off'u son anda ıskalayan, bu kez ilk hedefi tutturan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Yıllardan beri kenarından döndüğümüz averajla kaybettiğimiz Play-Off'lar vardı. Bu sezon Play-Off'a ligin hak eden 4 takımı kaldı. Bundan sonra Play-Off'un ilk maçı için hazırlıklara başlayacağız. İnşallah orada da başarılı olmak istiyoruz. Türk gençleriyle neler yapabileceğimizi Play-Off'a kalarak gösterdik. Birinci bölüm bitti, ikinci bölümde de bu şampiyonluğu elde etmek istiyoruz" diye konuştu.DENİZLİ: BAŞARI EN FAZLA BENİ MUTLU EDECEKFutbolcu olarak 1983 yılında ayrılıp 38 sene sonra teknik direktör olarak sonra döndüğü Altay'ın başında çıktığı 2 maçtan 6 puan çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli, şampiyonluk istediğini söyledi. Denizli, "Play-Off'ta mücadele edecek takımlar belli oldu. Hepsi lig içerisinde iniş çıkış gösterdi. Biz sadece kendi durumumuzu değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Kendi kararımızı oyunumuzla vereceğiz. Bu kısa yolculuk inşallah düşündüğümüz gibi biter. Uzun yıllarımı geçirdiğim camianın başında böyle bir görevde olmak, başardığımız takdirde en fazla beni mutlu edecek. Bu mutluluğu yaşamak istiyorum" yorumu yaptı.MARCO PAIXAO TARİHE GEÇTİAltay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, 1'inci Lig'de üst üste 3'üncü kez gol kralı olarak tarihe geçti. Siyah-beyazlı formayla ligde ilk yılında 29, ikinci sezonunda 22 gol kaydeden Paixao, bu sezon da Play-Off maçları öncesi 22 golle zirvede tek kaldı. Süper Lig'e çıkan Giresunspor'un forveti Balde sezonu 19 golle tamamladı. Play-Off öncesi 12'şer golü bulunan Altınordulu Enis Destan ve İstanbulsporlu Onur Ergün, Paixao'nun en yakın rakipleri olarak listede yer alıyor.ALTINORDU ERKEN OYNAYABİLİRAltay ve Altınordu'nun Play-Off yarı final ilk maçlarını İzmir'de oynayacak olmaları nedeniyle kırmızı-lacivertlilerin, siyah-beyazlılardan bir gün önce maça çıkması gündeme geldi. İç saha müsabakalarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan iki takımdan Altınordu'nun 16 Mayıs Pazar günü Yılport Samsunspor'u konuk etmesi, 17 Mayıs'ta ise Altay'ın aynı stadyumda İstanbulspor'u ağırlaması bekleniyor. Altınordu, normal sezonda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Samsunspor'la evinde golsüz berabere kaldı. Altay deplasmanda 2-1 kaybettiği İstanbulspor'a evinde 3-1 yenildi.TUNÇ SOYER'DEN MESAJİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1'inci Lig'de Play-Off'a kalarak Süper Lig umudunu sürdüren Altay ve Altınordu'yu tebrik etti. Tunç Soyer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İzmir sporla dolu günler yaşıyor. Altay ve Altınordu TFF 1'inci Lig'de Play-Off oynamaya hak kazandı. Süper Lig'de Göztepe'nin yanında bir takım daha görmek istiyoruz. Diliyorum ki önümüzdeki sezon Süper Lig'de İzmir rüzgarı essin" ifadelerine yer verdi.İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) ise "Asırlık iki kulübümüzü tebrik eder, Play-Off'ta başarılar dileriz. İnanıyoruz, yolun sonu Süper olacak" mesajı paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ