İzmir su kesintisi! İZSU 7-8 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 7 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA - Bahçedere

Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 08:38 - 12:38 (yaklaşık 4 saat)

Arıza Tipi: Diğer

Açıklama:

Gediz A.Ş.'nin enerji kesintisi nedeniyle Bahçedere'ye su verilememektedir.

ALİAĞA - Şakran Hasbi Efendi, Şakran Sayfiye

Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 22:00 itibarıyla başlayan sürekli su kesintisi

Arıza Tipi: Elektrik arızası

Açıklama:

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan plansız enerji kesintisi nedeniyle 6 Ekim 2025 saat 22:00'den itibaren enerji bulunmadığından su kuyuları çalışmamaktadır.

Enerji veriliş saati belli olmadığından su kesintisi yaşanmaktadır (Yeni Şakran bölgesi). Şakran depo ve pompalarına enerji verilmiştir; ilerleyen saatlerde Şakran bölgesinde su akışı normale dönecektir.

BUCA -Çamlıkule, Çamlıpınar

Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 18:30 – 19:30 (yaklaşık 1 saat)

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama:

293/12 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle zorunlu su kesintisi yapılmaktadır.

FOÇA -Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk

Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 12:00 – 15:00 (yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama:

Petre Koyu ve Meltem Sitesi bölgesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

KEMALPAŞA -Örnekköy

Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 14:10 – 16:10 (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama:

Ana boru arızası nedeniyle belirtilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır.

MENEMEN -Çavuş, Kesik, Musabey

Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 16:00 – 18:00 (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Elektrik arızası

Açıklama:

GDZ Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

SEFERİHİSAR -Beyler, Çamtepe, Gödence, Gölcük

Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 09:00 – 17:30 (yaklaşık 8,5 saat)

Arıza Tipi: Elektrik arızası

Açıklama:

Gediz Elektrik tarafından yapılan çalışma nedeniyle basınç düşüklüğü ve "su akmıyor" problemi yaşanabilir.

SELÇUK -Zeytinköy

Kesinti Süresi: 4 Ekim 2025, saat 10:35 – 12:35 (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama:

Zeytinköy Atatürk Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 2 saatlik su kesintisi yapılmıştır.