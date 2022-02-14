İzmir su kesintisi! 14 Şubat Pazartesi İzmir'de hangi bölgelerde sular gidecek? İzmir'de sular ne zaman gelir?

İzmir'de hangi ilçelerde sular gidecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Sular ne zaman geri gelecek? 14 Şubat Pazartesi İzmir'de hangi bölgelerde sular gidecek? Sular ne zaman gelir? Bugün hangi ilçelerde sular gidecek? İzmir'de bugün sular ne zaman gelecek? Sular saat kaç ile kaç arasında kesilecek? Su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU 14 Şubat İzmir su kesintisi ve saatleri sizlerle...

14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

BAYRAKLI

BAYRAKLI, FUAT EDİP BAKSI, ÇİÇEK, ALPASLAN

14.02.2022 saat 15:15 ile 17:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası 1610 sokak no. 35 için

BERGAMA

ULUCAMİİ, TALATPAŞA

14.02.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ULUCAMİİ VE TALATPAŞA MAHALLESİNDE 2 SAAT (09:30-11:30) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

KARABAĞLAR

ÇALIKUŞU, GENERAL ASIM GÜNDÜZ, CENNETOĞLU

14.02.2022 saat 15:45 ile 17:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası 3247 sokak no. 11 için

KİRAZ

UMURCALI, ŞEMSİLER, YENİ, İSTİKLAL, CUMHURİYET

14.02.2022 saat 09:30 ile 18:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ A. Ş NİN BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPMASINDAN DOLAYI UMURCALI, ŞEMSİLER VE KİRAZ MERKEZ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.

ÖDEMİŞ

KAZANLI, BALABANLI, YOLÜSTÜ, GERELİ, ÇAMLICA, BOZCAYAKA, KONAKLI, OVAKENT, MESCİTLİ, BADEMLİ, KEMENLER, PİRİNÇÇİ

14.02.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAZANLI, BALABANLI, YOLÜSTÜ, GERELİ, ÇAMLICA, BOZCAYAKA, KONAKLI, OVAKENT, MESCİTLİ, BADEMLİ, KEMENLER, PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, ÇAYLI VE ALAŞARLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

ÖDEMİŞ

ÇAĞLAYAN

14.02.2022 saat 11:00 ile 18:30 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Diğer ÖDEMİŞ İLÇESİ ÇAĞLAYAN MAHALLESİNDE SU DEPOSU TEMİZLİĞİ NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

SELÇUK

BELEVİ

14.02.2022 saat 16:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması TİRE SOK. VE BAĞLI KOLARDA

URLA

KALABAK

14.02.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

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