İZMİR Streç filme sarılıp dövülen gencin avukatı: Müvekkilim yüzde 50 engellidir
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Konak, İzmir, Güncel

İZMİR Streç filme sarılıp dövülen gencin avukatı: Müvekkilim yüzde 50 engellidir

Streç filme sarılıp dövülen gencin avukatı: Müvekkilim yüzde 50 engellidirİZMİR'in Konak ilçesinde, A.H.'yi (18) streç filmle sardıktan sonra darp ederek, üzerine su döken ve olaydan birkaç gün sonra da cinsel istismarda bulunarak görüntüleri videoya kaydettikleri ileri sürülen iş arkadaşları N.S.

13.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:07
İZMİR Streç filme sarılıp dövülen gencin avukatı: Müvekkilim yüzde 50 engellidir

Streç filme sarılıp dövülen gencin avukatı: Müvekkilim yüzde 50 engellidir

İZMİR'in Konak ilçesinde, A.H.'yi (18) streç filmle sardıktan sonra darp ederek, üzerine su döken ve olaydan birkaç gün sonra da cinsel istismarda bulunarak görüntüleri videoya kaydettikleri ileri sürülen iş arkadaşları N.S. ve F.K.'nın yargılaması sürerken, A.H.'nin avukatı Oğuzhan Bizkevelci, müvekkilinin engel durumu ile ilgili tartışmalar hakkında, "Müvekkilimin yüzde 50 zihinsel engelli raporu var, yakın zamanda yenileyeceğiz. Aynı zamanda müvekkilimin cinsel istismarın hukuki anlam ve sonuçlarını anlamaya ehil olduğuna dair bir raporu da var. Bu ikisi birbiriyle karıştırılmamalı" dedi.

Olay, geçen yıl mart ayında, Konak ilçesindeki dalgıç pompa üreten iş yerinde meydana geldi. İş yerinde çalışan yüzde 50 zihinsel engelli A.H., mesai arkadaşları N.S. ve F.K. tarafından streç filmle sarıldı. Tüm vücudunu streçledikleri A.H.'yi yere yatıran iş arkadaşları, engelli genci sopa, ve tekme-tokatlarla darp etti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki toplarken, söz konusu olaydan birkaç gün sonra iddiaya göre N.S., A.H.'ye cinsel istismarda bulundu. Engelli A.H.'nin başını cinsel organına götüren N.S. bu görüntüleri diğer çalışma arkadaşlarına kaydettirdi. Görüntüleri A.H.'nin (18) cep telefonunda gören ailesi şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma sonunda ikili hakkında İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklar hakkında yargılama devam ederken, mağdur A.H.'nin engelli olup olmadığıyla ilgili kamuoyunda tartışmalar oluştu. Müvekkilinin yüzde 50 zihinsel engelli raporu olduğunu söyleyen Avukat Oğuzhan Bizkevelci, "Bu raporun süresi dolduğu için yeniden çıkartıp dosyaya ekleyeceğiz. Mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan müvekkilimin cinsel istismarın hukuki anlam ve sonuçlarını anlamaya ehil olup olmadığına dair bir rapor talep etti. Bilindiği üzere müvekkilimin eşi ve bir çocuğu var bu nedenle cinsel hayatı anlaması çok normal bir durumdur. Bu engel durumunu göstermez. Psikolog, müvekkilimin 11 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip biri olduğunu belirtiyor. Kaldı ki zaten, kendi arkadaşları da 10-11 yaşlarındadır. Aynı zamanda müvekkilimin engelli olup olmamasının bu olayda hiçbir önemi yoktur. Burada açık bir şekilde müvekkilim kafası yarılmak suretiyle, parmağı kırılmak suretiyle istismar edilmiştir" dedi.

'ŞAKA DEMEYE DEVAM EDİYORLAR'

Dava süreciyle ilgili bilgi veren avukat Bizkevelci, "26 Şubat tarihinde ikinci duruşmamız oldu. İkinci duruşmada mağdur ve tanıklar dinlendi. İlk duruşmada sanıklar sorulan sorulara cevap veremediler. İkinci duruşmada ise mağdur 2,5 sayfaya yakın bir ifade verdi. Bugün herhangi akıl sağlığı yerinde olan bir kişi de, yaşamadığı olayı 2,5 sayfa ifade edemez. Sanıklar daha önce de kamuoyuna yansıdığı gibi, olaya 'şaka' demeye devam ediyorlar. Dosyada herhangi bir gizlilik kararı olmadığı için biraz daha rahat konuşabiliyoruz. Mağdurun olaydan önce kafasının yarıldığını tanık da kabul etti. Olay sırasında demir bobinajla tekrar mağdurun kafasına vurulmuş. Bunun bir şaka boyutunun olmadığı ortadadır. Bu olaya şaka denirse, bugün adam öldürme suçundan yargılanan kişilerin de 'şakadan bıçak soktum', 'şakadan vurdum' demesi kuvvetle muhtemeldir. Kaldı ki, sanıkların cinsel istismarda bulundukları videolar da mevcuttur. Biz mahkemeye ikinci videonun incelenmesi için bir talepte bulunduk. Mahkeme heyeti, 'videonun tekrar incelenmesine gerek yoktur' diyerek bu talebi reddetti. Fakat ikinci videoya yönelik bir inceleme dosyada mevcut değildir" diye konuştu.

'YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Ancak makas alma, öpme gibi ani fiillerin 'sarkıntılık suretiyle istismar' olarak değerlendirilebileceğini belirten Bizkevelci, "Fakat ilk videoda bir, ikinci videoda yarım dakika olmak üzere müvekkilim iki dakikaya yakın istismar edilmiştir. Bizim adalete inancımız tamdır. Şu anda dosya görülmeye devam ediyor ve bir duruşmamız daha olacak. Bu olayın akabinde, mağdur kardeşimizin yakınları ile sanıklar arasında bir yaralama durumu oluştuğu için bunun hakkında farklı bir dosya açılmıştı. Mahkeme heyeti son duruşmayı sonlandırırken, Asliye Mahkemesi'nde görülen bu dosyayla ilgili iddianameyi talep etti. Savcılıktan eziyet hakkında olan suç duyurusunun akıbetini sordu. Şu anda mahkemenin bekledikleri bunlardır farklı bir inceleme veya tanık dinlenmesi durumu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

İZMİR Streç filme sarılıp dövülen gencin avukatı: Müvekkilim yüzde 50 engellidir

Kaynak: DHA

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İZMİR Streç filme sarılıp dövülen gencin avukatı: Müvekkilim yüzde 50 engellidir

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