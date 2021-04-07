İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfında Ali Erten tekrar başkanlığa seçildi
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İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfında Ali Erten tekrar başkanlığa seçildi

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfında Ali Erten tekrar başkanlığa seçildi

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfında (İZVAK) başkanlığa Ali Erten yeniden seçildi.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfında (İZVAK) başkanlığa Ali Erten yeniden seçildi.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 126 üyenin katılımıyla düzenlenen olağan genel kurulda diğer aday Erem Sarıgedik'in listesini geri çekmesi nedeniyle seçime Ali Erten'in başkanlığındaki tek liste ile gidildi.

Açık oylama ile Erten tekrar başkanlığa getirildi.

Erten, İzmir kulüplerinin birlikte hareket ettiğini, İzmir Spor Master Planının birinci hedefi olan "Her kulübün kendi stadı, kendi spor salonu, kendi altyapı geliştirme tesisleri ve profesyonel futbol takımı kamp tesisleri olmalı" hedefine ulaşılması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Erten başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: "Talat Papatya, Sabri Sevenoğlu, Sinan Bezircilioğlu, Turhan Gürsel Urhan, Mustafa Avcı, Ercan Korkmaz, Erdem Meço, Fatih Tanfer, İrfan Erol, Berk Özbek, Saliha Ayda Maç."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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