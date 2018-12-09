İzmir Spartaküs'ten Bugüne Barışı Şiirlerle Anlattılar

Spartaküs'ten bugüne barışı şiirlerle anlattılar

İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen etkinlikte Romalı gladyatör Spartaküs'ten, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, barış çabaları şiirler, şarkılar ve marşlarla anlatıldı. Foça Belediyesi'nin desteğiyle Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Foça Şubesi tarafından Reha Midilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ADD Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat'ın açılış konuşmasıyla başladı. Tarih boyunca insanın baskı, zulüm ve haksızlıklara maruz kaldığını, açlığa, yolsulluğa, acılara, savaşlara ve benzer pek çok sıkıntıya alıştığını ancak adaletsizliklere ve haksızlıklara dayanamadığını söyledi. Ararat, "İnsanı diğer canlılardan ayıran ve insan yapan en önemli özellik özgür olma isteği, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı tepki göstermesi ve direnmesidir. Yeri geldiğinde ölmeye razı olur ama adaletsizliğe asla razı olmaz" dedi.

Konuşmanın ardından etkinlik kendisi de izleyiciler arasında bulunan Hidayet Karakuş'un 'Tarih Biziz' adlı şiirinin koro tarafından okunmasıyla başladı. Program Nihat Behram, Refik Durbaş, Atatol Behramoğlu, Azerbaycanlı şair Resul Rıza, Yunanlı Yannis Risos, Halim Yağcıoğlu, Tevfik Fikret, Bertolt Brecht, Kemal Burkay, Nazım Hikmet, Pir Sultan Abdal ve Köroğlu şiirleri; Zülfü Livaneli, Joan Baez, Cem Karaca şarkıları ve direniş marşlarıyla devam etti. Atatürk'ün Anadolu direnişini örgütlemesi, dünyanın en güçlü emperyalist ülkelerine karşı Kurtuluş Savaşı'nı kazanması, dünyanın mazlum ülkelerinin kurtuluş hareketlerini ateşlemesi örnekler ve görsellerle sunuldu.

Program oyunu tasarlayıp, yöneten Yılmaz Mızrak, koroda yer alan Ayla Aksoy, Şeniz Ararat, Ünal Atalay, Sevhan Beğendi, Bedriye Demirci, Cem Eden, Levent Onan, Halil Öztürk, Yıldız Tuncel ve Mukaddes Yarba, teknik ekipte yer alan Hakan Ararat ve Coşkun Dilme ile derlediği Kordon Zeybeği'ni sahneleyen Sedat Öztürk'ün tek tek sahneye çağrılması ve ayakta alkışlanmalarıyla sona erdi.