İZMİR Sosyal mesafeye uyulmayan beach cluba para cezası Sosyal mesafeye uyulmayan beach cluba para cezasıGökçe ADAR /İZMİR,(DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bayram tatili için gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymadan ve maske takmadan eğlendiği tespit edilen bir beach cluba polis tarafından 9 bin TL para cezası kesildi.

Sosyal mesafeye uyulmayan beach cluba para cezası

Gökçe ADAR/İZMİR,(DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bayram tatili için gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymadan ve maske takmadan eğlendiği tespit edilen bir beach cluba polis tarafından 9 bin TL para cezası kesildi.

Kurban Bayramı tatilinde Ege ve Akdeniz sahilleri tatilcilerle dolup taştı. Oteller ve sahiller, tatilcilerle yüzde 100 doluluğa ulaştı. Tatilcilerin tercih ettiği turistik yerlerden biri de İzmir'in Çeşme ilçesi oldu. Çeşme'de sahillerde düzenlenen eğlencelerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadı. Kurala uymayan işletmelere, polis ekipleri para cezası kesti. Koronavirüs önlemlerinin uygulanmadığı ve tatilcilerin saatlerce yan yana eğlendiği işletmelerden olan biri de Dalyan mevkisindeki bir beach club (The Momo Beach) oldu. Polis, söz konusu beach cluba 9 bin TL para cezası kesti. Aynı beach cluba daha önce de 6 kez aynı şekilde para cezası kesildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA