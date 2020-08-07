İzmir Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan 'halay' çektiler
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İzmir Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan 'halay' çektiler

Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan 'halay' çektilerİZMİR'in Torbalı ilçesinde, sokakta yapılan düğünde davetliler sosyal mesafe kuralına uymadan halay çekti.

07.08.2020 23:35 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:08

Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan 'halay' çektiler

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, sokakta yapılan düğünde davetliler sosyal mesafe kuralına uymadan halay çekti. Davetlilerin birçoğunun da maske takmadığı düğün, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türkiye genelinde Kovid-19 ile mücadele sürerken, İzmir'in Torbalı ilçesindeki 5097 Sokak'ta yapılan düğünde, davetliler sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Düğünde davetlilerin birçoğu hep bir arada halay çekerken, maske de kullanılmadığı görüldü. Halay çekilen o anlar ise bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan 'halay' çektiler

Kaynak: DHA

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