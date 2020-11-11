İzmir son dakika deprem haberleri? İzmir'de deprem oldu! İzmir depremi şiddeti kaç? İzmir'de ne zaman deprem oldu?

İzmir'de yaşanan 6.9'luk deprem sonrası deprem tedirginliği yaşanmaya devam ederken son dakika haberleri gelişmesi olarak İzmir'den deprem haberi geldi. Peki, İzmir depremi şiddeti kaç? İzmir'de ne zaman deprem oldu? İzmir son dakika deprem haberleri? İzmir'de deprem oldu?

İzmirliler günde depremle uyandı. Tedirginlik yaratan gelişme sonrası vatandaşlar İzmir son dakika deprem haberleri? İzmir'de deprem oldu! İzmir depremi şiddeti kaç? İzmir'de ne zaman deprem oldu, gibi konuları araştırdı.

İZMİR'DE NE ZAMAN, NEREDE DEPREM OLDU?

Merkez: KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

Büyüklük: 4.8

Derinlik: 12.4 km

AFAD, Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem; İzmir, Aydın ve çevre illerde de hissedildi.



30 Ekim'de İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremde 115 vatandaşımızı kaybettik, yüzlerce kişi ise yaralandı. İzmir, henüz bu depremin yaralarını saramadan yeni bir korku daha yaşadı. AFAD, 09:49'da Kuşadası Körfezi merkezli 4.8'lik bir depremin yaşandığını açıkladı.Deprem, başta İzmir ve Aydın olmak üzere çevre illerde de hissedildi.