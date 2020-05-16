İzmir sokaklarında ve sahilinde sakinlik hakim İzmir sokaklarında ve sahilinde sakinlik hakim Korona virüs tedbirleri kapsamında İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması dün gece itibariyle başladı.

İzmir sokaklarında ve sahilinde sakinlik hakim

İZMİR - Korona virüs tedbirleri kapsamında İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması dün gece itibariyle başladı. İzmir'in işlek noktalarının en sakin halleri havadan görüntülendi.

Çin'de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bu hafta dört gün sürecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile birleştirilen sokağa kısıtlaması, İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 ili kapsıyor. İzmir'de günün her saati yoğun olan bölgeler, dün gece itibariyle başlayan kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü. Sadece kısıtlama kapsamı dışında olan görevliler dışarıya çıkabilirken, İzmir'in sakin görüntüsü havadan görüntülendi. Kentin en işlek noktalarından Konak Meydanı, Gündoğdu Meydanı ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki sakinlik göze çarptı.

Korona virüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 aydır evlerden çıkmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da pazar günü belli zaman dilimlerinde dışarıya çıkabilecek. Ancak hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle 11.00-15.00 olarak belirlenen saatler, 12.00-18.00 olarak değiştirildi.

Kaynak: İHA