İZMİR Sokak ortasında genç kızı darbetti Sokak ortasında genç kızı darbetti (2)YAKALANDIİzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir genç kızı sokak ortasında darbeden şüphelinin kimliğini belirlemek için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sokak ortasında genç kızı darbetti (2)

YAKALANDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir genç kızı sokak ortasında darbeden şüphelinin kimliğini belirlemek için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayın gerçekleştiği yerde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu şüphelinin H.K. (20) olduğu tespit edildi. H.K.'nin Menemen ilçesine gittiğini tespit eden ekipler, harekete geçerek şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan H.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR

H.K.'nin ifadesinde, kız arkadaşı H.K.'yle (16) kıskançlık nedeniyle tratıştıklarını söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından H.K., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA