İZMİR Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İzmir sessizliğe büründü
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İZMİR Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İzmir sessizliğe büründü

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İzmir sessizliğe büründüİZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle başladı.

23.05.2020 02:03 | Son Güncelleme: 23.05.2020 02:08

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İzmir sessizliğe büründü

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla kentin cadde ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında, 23- 26 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması İzmir'de başladı. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İzmir'in en işlek cadde ve meydanlarında polis ekipleri uygulama yaptı. Kısıtlamanın başlayacağı yönünde sürücülere ve vatandaşlara uyarılarda bulunan polis, saatler 00.00 gösterdiğinde trafikte olan sürücülerin izinleri olup olmadığını denetledi. Ayrıca, polis ekipleri sürücülerin koronavirüs tedbirleri kapsamında, kent genelinde maske takma zorunluluğu kuralına uyup uymadıklarını da kontrol etti.

İZMİR Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İzmir sessizliğe büründü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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