İzmir, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü
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İzmir, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü

28.11.2020 21:05 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:09
İzmir, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında kentin en kalabalık cadde ve meydanları sessizliğe büründü.

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında kentin en kalabalık cadde ve meydanları sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararlar doğrultusunda saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bu kapsamda yurt genelinde olduğu gibi, kısıtlamanın ikinci  haftasında İzmir'de de saat 20.00'den yarın saat 10.00'a kadar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Gündoğdu ve Konak meydanlarında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülürken, polis ekipleri kentin birçok noktasında alınan tedbirlere uyulması için denetim yaptı.

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İzmir, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü
İzmir, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü
İzmir, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü
İzmir, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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