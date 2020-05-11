İZMİR Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yaş kontrolü
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İZMİR Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yaş kontrolü

İZMİR Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yaş kontrolü
11.05.2020 01:04 | Son Güncelleme: 11.05.2020 01:07

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yaş kontrolü İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 24 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle son bulurken, İzmir'de polis ekipleri yasak sonrası yola çıkan araçlarda yaş kontrolü yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yaş kontrolü İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 24 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle son bulurken, İzmir'de polis ekipleri yasak sonrası yola çıkan araçlarda yaş kontrolü yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile saatlerin 00.00 göstermesiyle 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Polis ekipleri, en işlek cadde ve sokaklarda uygulama noktası kurarak, kısıtlama sonrasında yola çıkan araçlarda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yolcu olup olmadığını denetledi. 949 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ Öte yandan, 9-10 Mayıs arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 949 kişiye idari para cezası kesildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 949 kişiye 2 milyon 153 bin 905 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

İZMİR Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yaş kontrolü

Kaynak: DHA

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